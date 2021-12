Booster in Hannover jetzt schon vier Monate nach der Zweitimpfung erlaubt

Hannover

Die Impfteams in der Region Hannover verabreichen eine Boosterimpfung künftig schon vier Monate nach der zweiten Impfung (oder der einfachen Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson). Das hat Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Dienstagabend angekündigt. Grund dafür sei die Bedrohung durch die hochansteckende Omicron-Variante des Coronavirus, sagte Krach. Er verwies auf Mediziner, nach deren Angaben der Schutz vor einer Infektion bei Omicron nach der zweiten Impfung nicht mehr so stark sei.

„Kliniken sind in großer Sorge“

„Bevor Omicron hier in der Region größere Ausmaße bekommt, wollen wir so vielen Menschen wie möglich die Chance zu einer Boosterimpfung geben“, betonte Krach. Es sei wenig sinnvoll, Menschen viereinhalb Monate nach der zweiten Impfung ohne Booster wieder wegzuschicken, die sich dann möglicherweise zwei Wochen später mit dem Coronavirus ansteckten. „Die Kliniken in der Region sind wegen der Omicrin-Variante in großer Sorge“, berichtete Krach.

Der Regionspräsident machte aber auch deutlich, dass das Tempo beim Impfen auch von der Verfügbarkeit des Impfstoffes abhänge. Wenn von der alten Bundesregierung für die ersten drei Monate des kommenden Jahres tatsächlich deutlich zu wenig Impfstoff bestellt sei, „würde das das Tempo rausnehmen“, sagte er.

50.000 Spritzen in einer Woche

In der vergangenen Woche seien von den Impfteams in der Region Hannover insgesamt rund 50.000 Spritzen verabreicht worden, das seien mehr als in einer Woche in der Hochphase des Impfzentrums auf dem Messegelände gewesen, berichtete Krach. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, auf mobile Teams zu setzen. Aber es wäre noch besser gewesen, wenn das Impfzentrum parallel weiter in Betrieb geblieben wäre, meinte der Regionspräsident.

Krach äußerte sich auch zu sogenannten Impftouristen aus anderen Landkreisen, die in die Region Hannover kommen, um sich hier impfen zu lassen, weil das Angebot größer ist. Natürlich würden auch diese Menschen geimpft, sagt der Regionspräsident. Er habe den Eindruck, dass die Region Hannover im Vergleich zu vielen umliegenden Landkreisen einen höheren Anteil bei den Impfteams habe. „Aber allein in der Region Hannover werden wir die Pandemie nicht besiegen können“, betonte er.

Region prüft Idee mit Praxen, die nur noch impfen

Krach hat jedoch Bedenken, Menschen aus anderen Bundesländern zu impfen. Beispielsweise gebe es für die Termine zur Kinderimpfung Anfragen aus anderen Bundeländern, sogar aus Bayern, berichtet er. Die zur Verfügung stehenden Impfdosen seien aber dafür gedacht, die Impfungen in Niedersachsen voranzubringen.

Parallel zu laufenden Impfkampagne mache sich die Regionsverwaltung Gedanken darüber, wie künftig weiter geimpft werden soll, wenn jährlich oder halbjährlich eine Auffrischungsimpfung nötig sein sollte. Regionspräsident Krach stellt sich für den Fall in den einzelnen Orten spezielle Impfpraxen vor, die nicht anderes machen, als nur zu Impfen.

Von Mathias Klein