Hannover

Nordrheinwestfalen (NRW) macht im Kampf gegen Corona Tempo: Das Land erlaubt offiziell die Auffrischungsimpfung („Boostern“) ausdrücklich vor Ablauf der sechs, im Einzelfall auch fünf Monate, wie noch von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen. NRW legt damit in seinem Erlass eine andere Empfehlung weit aus: Laut Stiko soll eine Auffrischungsimpfung nur bei Personen mit schwer eingeschränktem Immunsystem und erwartbar stark verminderter Immunantwort bereits vier Wochen nach der zweiten Impfstoffdosis verabreicht werden können.

In NRW ist demnach „boostern“ nun ausdrücklich allgemein erlaubt, wenn seit der ersten Vollimpfung mindestens vier Wochen vergangen sind. Das soll absolute Untergrenze sein, empfohlen werden mindestens drei Monate. Und Niedersachsen?

Niedersachsen: Bitte, kein Befehl

Die Landesregierung hat die für die kommunalen Impfangebote zuständigen Gesundheitsämter vergangenen Freitag per E-Mail „gebeten“, nicht weiter strikt den zeitlichen Stiko-Empfehlungen zu folgen, wenn Menschen etwa bereits stundenlang für die Booster-Impfung angestanden hätten. Vier Wochen sollten allerdings auch nicht unterschritten werden.

Ob das nun eine offizielle, verbindliche Marschrichtung werden soll und ein entsprechender Erlass folge, wollte die Sprecherin der Staatskanzlei am Dienstag zunächst nicht konkret beantworten. Auf Nachfrage erklärte Oliver Grimm, Sprecher des Sozial- und Gesundheitsministeriums in Hannover, dann: „Auch eine E-Mail kann ein Erlass sein. Doch wir können den nachgeordneten Behörden in diesem Fall anweisen was wir wollen: Am Ende bleibt es eine Entscheidung des impfenden Arztes. Wir können einem Arzt nicht einfach vorschreiben, was er tun muss oder nicht. Kein Land kann da etwas per Erlass verfügen. Beim Arzt hört es einfach auf.“

Weiter Unterschiede möglich

Demnach wird es wohl sowohl in NRW als auch in Niedersachsen und anderswo bei einer Bitte bleiben und keine verpflichtende Vorgabe für alle, kann es im Zweifel hier so sein und im Nachbarort wieder anders – sogar unterschiedlich innerhalb einer Stadt, ja innerhalb eines Impfzentrums, wenn die Auffassung der jeweiligen Ärzte uneinheitlich ist.

Diakovere: Ab sofort früher boostern

Nach NP-Informationen hat die Diakovere (Henriettenstift, Friederikenstift) intern beschlossen, sich nicht mehr an die Stiko-Empfehlung zu halten und die Booster-Zeit für ihre Beschäftigten und auch deren Angehörige zu verkürzen, um angesichts der aufkommenden Omikron-Variante eine schnelle Durchimmunisierung sicher zu stellen. Bei Diakovere gilt nun: Drei Monate nach der Grundimmunisierung ist Boostern okay, ja sogar gewünscht – und wenn jemand aus der allgemeinen Bevölkerung zum auch angebotenen öffentlichen Impfen kommt, soll er oder sie auch nicht abgewiesen werden, wenn nach Abschluss der ersten Vollimpfung noch keine sechs Monate vergangen sind. Damit folgen Diakovere und die Landesregierung den neuesten Empfehlungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA.

Region: Boostern für alle

Die Impfstützpunkte der Region Hannover und die mobilen Impfteams richten ihr Boosterangebot nun laut Pressesprecher Christoph Borschel „grundsätzlich auch an Personen, deren Zweitimpfung erst vier Monate zurückliegt“ – ausdrücklich für jede Altersgruppe. Allerdings sei man gegenüber den Impfärzten nicht weisungsbefugt. Die zeitliche Vorgabe geschehe, weil die Region wegen steigender Omikron-Infektionen den Schutz durch Boosterimpfungen „so schnell wie möglich“ steigern wolle. Borschel weiter: „Natürlich wird, wie in der Vergangenheit auch, die individuelle medizinische Verfasstheit in die Impfentscheidung einfließen.“

Land: Solidarität gefordert

Das Land Niedersachsen bittet allerdings darum, sich nicht bereits nach vier Wochen boostern zu lassen, da das weder empfohlen noch medizinisch sinnvoll sei, da zu diesem Zeitpunkt noch ein sehr guter Impfschutz bestehe. Gesundheitsministerin Daniela Behrens bittet „insbesondere die jungen und gesunden Niedersächsinnen und Niedersachsen, deren zweite Impfung noch nicht lange zurückliegt, für den Moment noch um ein wenig Zurückhaltung und Solidarität“ – mit den älteren Menschen und jenen, die zu einer Risikogruppe gehören.

Das sagen Immunologen

Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk aus Hannover, hält eine sehr starke Verkürzung etwa auf vier Wochen für falsch. Das Immunsystem sei dann noch mit der „Reifung“ zugange. „Dabei werden vor allem die Antikörper noch einmal verbessert - wie bei der Reifung eines guten Weines“, sagte sie der Deutschen Presseagentur (dpa).

Reifeprozess gestört

„Wenn man diesen Vorgang zu früh durch eine dritte Impfung mit der Verabreichung des Antigens beschäftigt, stört das den Reifungsprozess eher, als dass es ihn unterstützt“, erklärt Falk. Außerdem seien die Antiköperspiegel nach vier Wochen auf dem höchsten Niveau - „daher bringt eine dritte Impfung zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht so viel“, sagte Falk. Es sei besser, die Ressourcen dafür einzusetzen, um Menschen zu boostern, deren Zweitimpfung mehr als sechs Monate zurückliege oder für Risikogruppen.

Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, sieht das ähnlich und weist darauf hin, dass sich die Empfehlung zur frühestmöglichen dritten Impfung „auf Menschen mit geschwächtem Immunsystem“ beziehe, „die auf die ersten beiden Impfungen nicht oder kaum reagiert haben“. Hier wird laut dem Immunologen mit der dritten Impfung „nicht deren Immunität nicht geboostert - ich muss sie erst einmal herstellen.“

Von Ralph Hübner