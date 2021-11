Booster-Impfungen: Sehr hohe Belastung der Hausärzte

Hannover

Viele Impfwillige, die sich den sogenannten Corona-Impfbooster holen möchten, also die dritte Impfung, bekommen von ihren Hausärzten Termine erst im nächsten Jahr angeboten. Selbst die über 70-Jährigen, die laut Ständiger Impfkommission ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Woran das liegt, erläutert Tim Schäfer, der Sprecher des Landesverbandes Niedersachsen im Deutschen Hausärzteverband.

Warum dauert die Terminvergabe für die Booster-Impfungen in den Hausarztpraxen im Augenblick offenbar recht lang?

Die Hausarztpraxen in Niedersachsen sehen sich derzeit einer sehr hohen Belastung gegenüber. Auch die vielen neuen Corona-Fälle landen mehrheitlich in den Sprechstunden der Hausärztinnen und Hausärzte und werden hier behandelt. Dazu kommen viele andere Atemwegsinfekte sowie die Grippe- und Corona-Impfungen. Die Auslastung variiert von Praxis zu Praxis und Region zu Region. Es kommt immer auch darauf an, wie viele alte und vorerkrankte Menschen eine Praxis versorgt, die zunächst primär geimpft werden müssen.

Wie gut sind die Praxen denn mit Impfdosen versorgt?

Praxen konnten Impfstoffe gegen Corona bisher nur zwei Wochen im Voraus bestellen. Das erschwert die Organisation und macht eine flexible Terminvergabe meist schwer. Nach unserem Appell zur Flexibilisierung der Lieferfristen ist die Bestellung des Impfstoffs nun wieder im Ein-Wochen-Rhythmus möglich. Mengenbegrenzungen gibt es derzeit nicht.

Und was heißt das dann für die Patienten? Wie viele Impfungen am Tag sind in einer durchschnittlichen Hausarztpraxis möglich?

Wie bereits angemerkt, sind Auslastung und Struktur von Praxis zu Praxis sehr unterschiedlich. Pauschal lässt sich das also nicht beantworten. Realistisch dürften 40 bis 400 Impfungen pro Woche sein, je nach Praxisgröße und -struktur. Pro Stunde schaffen es manche Hausärztinnen und Hausärzte bei den Boostern auf bis zu zwölf Impfungen. Bei den Erstimpfungen sind es wegen des erhöhten Beratungsbedarfs je nach Aufwand etwa sechs bis zehn.

40 bis 400 Impfungen pro Woche, schätzen Sie. Um das in ein Verhältnis zu setzen: Wie viele Patientinnen und Patienten versorgt eine Hausarztpraxis denn im Schnitt?

Hausarztpraxen haben im Durchschnitt knapp 1000 Patienten pro Quartal. Eine Einzelpraxis hat am Tag etwa 50 bis 100 Patienten-Kontakte. Größere Praxen entsprechend mehr.

Von Verena Koll