Nahezu sämtliche Schnellwegbrücken in Hannover müssen durch Neubauten ersetzt werden. Sie sind den heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr gewachsen. Es geht bisher um rund 35 Bauwerke. In diesem Jahr will das Land einen Fahrplan für die Sanierung vorlegen. Zudem sollen die Schnellwege fast doppelt so breit werden.