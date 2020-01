Wegen der Bonpflicht steht bei Kassen-Steiner das Telefon nicht mehr still

HANNOVER

Das Telefon klingelt im Moment sehr häufig bei Horst Lotholz. Durchschnittlich fünfzig Anrufe am Tag zählt der Chef der alteingesessenen Firma „Kassen-Steiner“ derzeit – die Kunden hoffen auf Informationen zur neuen Bonpflicht oder wollen einen Termin für die Umrüstung ihrer Kasse vereinbaren.

Seit 1. Januar gilt in Deutschland die sogenannte Belegausgabepflicht für den Einzelhandel, allerdings haben die Betriebe (Bäcker, Fleischer, Kioske, Eisdielen etc.) bis September Zeit, ihre Kassen durch eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) fälschungs- und manipulationssicher zu machen. Die werden sie auch brauchen: Derzeit sind TSE-Chips nur beschränkt lieferbar. Je nach Kassensystem dürfte die entsprechende Hardware in den kommenden Wochen und Monaten ausgeliefert werden, weiß Kassen-Experte Lotholz. Er hat am Freitag die erste Sendung mit entsprechenden TSE-Chips erhalten. Je nach Hersteller fallen für die Aufrüstung mit einer TSE einige hundert Euro an Kosten für die Betriebe an – pro Kasse.

Enger Zeitplan

Lotholz ist aber skeptisch, ob der Zeitplan zu halten ist. „Ich halte es für fraglich, ob die entsprechenden Maßnahmen im Zeitraum bis Ende September umgesetzt werden können.“ Er und seine Mitarbeiter betreuen tausende Kunden in Hannover und bundesweit. „Jede Kasse muss einzeln angefasst werden, das ist einfach sehr viel Aufwand.“

Technisch, so weiß der Experte, ist es nicht notwendig, dass der Kassenbon bei jedem einzelnen Kunden ausgedruckt wird – die Transaktion ist sowieso in der Kasse gespeichert. Allerdings sei die Gesetzeslage so – es gilt eine Belegausgabepflicht. Diese ist allerdings „Technologie-neutral“, das heißt, ein Beleg könnte auch digital per Mail oder Nachricht aufs Handy ausgestellt werden.

Steuerschaden in Milliardenhöhe?

Laut Schätzungen entgehen dem Staat durch manipulierte Kassen, Schummelsoftware oder falsch erfasste Rechnungen jährlich Steuereinnahmen von zehn Milliarden Euro – eine Summe, die Lotholz für eine „fiktive Zahl“ hält. Denn schon seit mehr als drei Jahren seien fiskalisierte Kassen Pflicht, die alle Transaktionen elektronisch archiviert – und das Finanzamt hat die Möglichkeit, mit den entsprechenden Tools den Speicher der einzelnen Kassen auszulesen. „Diese neuen fiskalisierten Kassen, mit der die überwiegende Menge der Betriebe schon ausgerüstet ist, sind sowieso nicht manipulierbar“, sagt Lotholz. Die TSE sollen zusätzliche Sicherheit bringen.

Aber, so Lotholz: „Wer hintergehen will, findet auch dafür einen Weg: Der benutzt die Kasse nicht. Es nützt die beste Kasse nichts, wenn nicht gebont wird.“ Er ist sich sicher: „Meine Kunden sind ehrlich.“ Der Staat wolle mit den neuen Vorschriften die schwarzen Schafe schnappen. „Aber die weißen Schafe müssen dafür zahlen.“

Lesen Sie auch

Von INKEN HÄGERMANN