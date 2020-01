Finanzbeamte verteidigen Bonpflicht – Klimaschädlich oder doch dringend nötig?

Hannover

Zwei Wochen ist die Einführung der Bonpflicht nun her. Seitdem werden Bons im Überfluss produziert – und das, obwohl viele Kunden sogar auf einen Beleg verzichten. Doch ist das nötig?

Zumindest ein paar der Händler in Hannover zweifeln das an. Bäckermeister Cord Buck sagt im Gespräch mit der NP: „Die Bonpflicht ist überflüssig. Es wird unnötig viel Müll produziert und die Kunden haben kein Interesse den Beleg mitzunehmen.“ Nicht der einzige Punkt, der den Bäckermeister umtreibt: „Für uns hängt da eine Menge Mehrarbeit dran. Die Einführung des neuen Kassensystems bedeutet für die kleinen Betriebe einen erheblichen Aufwand, der nur mit zusätzlichem Personal zu bewerkstelligen ist.“

Eine Stimmung, die Jan Loleit von der Bäckerinnung in ganz Niedersachsen wahrnimmt: „Die neue Regelung bedeutet Mehrkosten und Mehraufwand für Betriebe. Meiner Meinung nach, gibt es ganz andere Wege, die Steuereinnahmen sicherzustellen.“ Auch der Umweltaspekt spiele für ihn dabei eine große Rolle, das Thermopapier sei giftig und werde unnötig viel produziert.

Mit der Nachrüstung der Kassen und der Einführung der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) steht nämlich am Ende jedes Einkaufs ein automatischer Bonausdruck. Nur so gilt die Transaktion als sicher. Bei einigen Händlern gehört das schon lange zum gängigen Geschäft.

So auch bei Comix. Zu jedem Einkauf in dem Comic-Laden am Steintor gibt es einen Bon dazu. Anders als in anderen Geschäften, ist der aber wesentlich umweltfreundlicher: Statt auf das klassische Thermopapier setzt das Geschäft auf einen Öko-Bon, der ohne das gesundheitsschädliche Bispenthol hergestellt und im Altpapier entsorgt werden kann. „Das kostet natürlich etwas mehr Geld, aber angesichts der Schäden für die Umwelt, sollten mehr Händler auf Öko-Bons setzen“, ist Comix-Inhaberin Swantje Wieland überzeugt.

Alternative: Bei Comix in Hannover am Steintor setzt man auf den umweltfreundlicheren Öko-Bon. Inhaberin Swantje Wieland ist überzeugt, das mehr Händler auf die ökologische Papierform setzen sollten. Quelle: Navid Bookani

Finanzbeamte verteidigen Bonpflicht

Ein Punkt, mit dem sich die Händler in Deutschland wohl auseinandersetzen müssen. Denn an der neuen Bonpflicht führt kein Weg mehr vorbei. Die Finanzbeamten des Landesamtes für Steuern verteidigen die Regelung. Oberfinanzirektor Gerold Mammen machte am Montag deutlich, dass er zwar das Problem des übermäßigen Papierverbrauchs sehe, es aber dennoch das Ziel sein müsste, das umzusetzen, was in anderen europäischen Ländern schon lange Praxis ist. „In Deutschland hat der Prozess von der Erkenntnis bis zur Änderung sehr lange gedauert.“

War es ab Mitte der 1990er Jahre bis Anfang 2000 in Deutschland noch möglich, bloß einen Tagesendsummenbon zu ziehen, ist es erst seit 2017 gängige Praxis, die einzelnen Buchungen auch tatsächlich in die Kasse einzugeben. Doch auch damit konnte die Steuergerechtigkeit nicht hergestellt werden. Die Experten gehen davon aus, dass nahezu alle Kassen, die bis Ende des Jahres im Umlauf waren, manipulierbar sind.

Die Einführung der neuen TSE soll deswegen nicht als Generalverdacht gewertet werden, sondern ihn abschaffen. „Die Finanzbeamten mussten bis zum Ende des vergangenen Jahres grundsätzlich bei jeder Kassenprüfung von einer Manipulation ausgehen“, sagt Mammen.

„Nur, wenn wir Steuergerechtigkeit herstellen, können wir sichergehen, dass eine Wettbewerbsgleichheit besteht“, ist Gerold Mammen überzeugt. Ohne die Einführung der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) und die damit einhergehende Bonausgabe sei es für ehrliche Unternehmer in einigen Branchen kaum noch möglich zu bestehen.

Lesen Sie auch

Von Mandy Sarti