Anfang des Jahres wurde deutschlandweit heftig über die neue Bonpflicht diskutiert. In Hannover entwickeln ein paar junge Menschen eine digitale Lösung namens „epap“, die das mit dem Bon per Smartphone-App übernehmen soll – und darüber hinaus noch mehr bietet. Jetzt sind sie einen großen, womöglich entscheidenden Schritt weiter.

Die Handy-App „epap“ kann ab sofort einen digital erzeugten Bon entgegennehmen – etwa durch das Scannen eines von der Kasse erzeugten QR-Codes – sofern die Kassensysteme von den Herstellern dafür mit der entsprechenden Software ausgestattet worden sind. Dann bräuchte es keine „ Kassenzettel“ auf Papier mehr – das schont die Umwelt und spart Geld für Kassenrollen. Immerhin sollen allein in Deutschland pro Geschäftstag rund 20 Millionen Bons allein im Lebensmitteleinzelhandel ausgedruckt werden.

Anonym mit Mehrwert

Die Nutzer können die „epap“-App kostenlos und auch anonym als digitales Haushaltsbuch nutzen, ihre Ausgaben kontrollieren und sortieren, auswerten und ihre Finanzen im Blick behalten. Auch können Papier-Quittungen fotografiert und ins System integriert werden.

Bislang seien 130.000 solcher digitalisierten Belege in das System der seit etwas mehr als einem Jahr verfügbaren App eingebracht worden. Es gebe „aktuell etwas über 14.000 Nutzer – doppelt so viele wie vor knapp acht Monaten. Pro Woche kämen gerade etwa 400 neu dazu. Und es seien derzeit deutschlandweit 4000 Kassensysteme, die für „epap“ nutzbare digitale Bons ausspielen könnten.

Wirklich digital

Mit dem jetzt verfügbaren Update wird eine E-Mail-Funktion zur Generierung digitaler Belege freigeschaltet, ein QR-Scan zur Generierung digitaler Belege nutzbar und es gibt einen „Landkarte“, genannt „epapmap“, die zeigt, wo es schon Ausgabestellen für digitale Belege gibt. Ruth Rottwitt, Marketing und Kommunikation des jungen Unternehmens zuständig: „Fortan können Endkunden an der Kasse von teilnehmenden Einzelhändlern oder Gastronomie-Betrieben digitale Kassenbons via E-Mail oder QR-Scan erhalten und sparen somit lästiges Papierchaos. In unserer App lassen sich anschließend die Belege aller Anbieter sammeln und noch gedruckte Belege via Scan ebenfalls auswerten.“

Mit dem aktuellen Update würden „ Belege dann wirklich digital“. Zudem seien fünf wichtige Kassensystemanbieter dabei, die „epap“-Software in ihre Kassensysteme zu integrieren. Nutzbar sei etwa der „ Rewe eBon“ und die digitalen Quittungen von „Smartbon“, wie es sie etwa bei „Lokal Kaffee“ (Lister Meile) und „BoBo“ (Georgstraße) schon gibt. Die Chance, „epap“ (gibt es für Handys und Tablets mit Android- und iOS-System) nutzen zu können, sei besonders groß beim Einkauf in einer Bäckerei, sagt Rottwitt.

Finanzierung

Die „epap“-Macher – derzeit fünf feste Mitarbeiter, unterstützt von zwei Werksstudenten und einem Praktikant - wollen ihre App zu Geld machen, indem etwa die Kassenhersteller und Einzelhändler einen Preis für die Nutzung zahlen – oder Konsumenten kostenpflichtige „Premiumfunktionen“ auf der App angeboten werden.

Das „epap“-Konzept gefiel Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann bei einem Besuch im Februar in der hannoverschen Start-Up-Schmiede „Venture Villa“ sehr. Er nannte „diese technische Lösung exzellent“ und schwärmte: „Es wäre eine tolle Lösung, ,epap‘ bundesweit zu etablieren – eine Idee aus Hannover für Deutschland – das wäre super!“ Denn es gebe hierzulande wohl eine Million Kassensysteme. Über die bisherige Förderung von „epap“ (Gründerstipendium) hinaus prüfe das Land gerade, ob noch mehr ginge – Althusmann sprach von einem Betrag zwischen 100.000 und 600.000 Euro für das Start-up. Mit Corona geriet der Förderprozess ins Stocken - und „epap“ brauchte Geld. Also wurden laut Rottwitt private Investoren für die Finanzierung gesucht und gewonnen. Kommendes Frühjahr steht allerdings die nächste Finanzierungsrunde an – ob dann nochmal beim Land „angeklopft“ wird, sei offen.

Sieger im Wettbewerb

Epap-Gründungsmitglieder Jannis Dust, Fabian Gruß, Sebastian Berger (von links) und Gerd Trang (hinten). Quelle: epap

Die hannoversche „epap“ hat es dank einer Bewerbung von Mitgründer Jannis Dust (19) in dem europaweiten Wettbewerb „20 under 20“ für junge Gründer in die Siegergruppe geschafft und gehört als einer von zwei deutschen Teilnehmern zu den 20 „Sieger“-Gründerfirmen aus ganz Europa, die im Rahmen des Wettbewerbs vom Veranstalter „Transferwise“ untereinander sowie mit bekannten Mentoren und Investoren vernetzt“ worden sind. Zur Wettbewerbs-Jury gehört etwa der ehemalige Formel 1-Weltmeister und Investor Nico Rosberg (bekannt auch aus der TV-Show „Höhle der Löwen“). Grundidee des Wettbewerbs ist es, „den jungen UnternehmerInnen auch international neue Perspektiven aufzuzeigen und zu inspirieren.“ TransferWise ist nach eigenen Angaben ein 2011 gegründetes, „global tätiges Technologieunternehmen, das an der besten Lösung arbeitet, um Geld schnell, einfach und günstig um den Globus zu bewegen.“

