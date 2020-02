App aus Hannover macht Papierbons überflüssig

Hannover

Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht – und daher wird spätestens seit Jahresbeginn deutschlandweit heftig über die neue Bonpflicht diskutiert. In Hannover haben derweil ein paar junge Menschen eine digitale Lösung namens „epap“ entwickelt, die das mit dem Bon per Smartphone-App übernehmen könnte – und darüber hinaus noch mehr bietet. Anlass für Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU), der sich gerne als Bonpflicht-Kritiker zeigt, bei dem jungen Unternehmen vorbeizuschauen, dabei viel Lob auszusprechen und die Aussicht auf noch mehr Fördermittel für „epap“ auszusprechen.

Dank Bon-Pflicht sollen die angeblich rund zehn Milliarden Euro an Schwarzgeld, die dem Fiskus jährlich durch Betrug an und mit der Kasse an der Ladentheke entgehen, ganz klein werden. Die Handy-App „epap“ könnte da helfen: Sie könnte einen digital erzeugten Bon entgegennehmen – etwa per scannen eines von der Kasse erzeugten QR-Codes – sofern die Kassensysteme von den Herstellern dafür mit der entsprechenden Software ausgestattet worden sind. Dann bräuchte es keine „Kassenzettel“ auf Papier mehr – das schont die Umwelt und spart Geld für Kassenrollen. Immerhin ist davon die Rede, dass allein in Deutschland pro Geschäftstag rund 20 Millionen Bons allein im Lebensmitteleinzelhandel ausgedruckt werden. Und die Steuerbehörden dürften wohl auch zufrieden sein.

Idee für Deutschland

Das „epap“-Konzept gefiel Minister Althusmann bei seinem Besuch am Donnerstag in der hannoverschen Start-Up-Schmiede „Venture Villa“. Er nannte „diese technische Lösung exzellent“ und schwärmte: „Es wäre eine tolle Lösung, ,epap‘ bundesweit zu etablieren – eine Idee aus Hannover für Deutschland – das wäre super!“ Er habe schon immer eine digitale Lösung gefordert, für ihn sei „eine App-Lösung die Zukunftslösung für Deutschland“. Über die bisherige Förderung von „epap“ hinaus prüfe das Land gerade, ob noch mehr ginge – Althusmann sprach von einem Betrag zwischen 100.000 und 600.000 Euro für das Start-up.

Althusmann glaubt, dass das vieldiskutierte Bon-Problem ohnehin gelöst wird und die Politik „da ordnungspolitisch nicht eingreifen braucht – das wird der Markt richten, das beste System, das die Anforderungen erfüllt, wird sich durchsetzen.“ Und das, obwohl er selbst davon ausgeht, dass es in Deutschland „etwa eine Million Kassensysteme“ gibt.

Bon-Lösungen gibt es

„epap“-Initiator Fabian Gruß (26) bestätigt: Es existieren längst digitale Bon-Lösungen, die den Anforderungen des Gesetzes und der Finanzämter genügten und den unerwünschten Ausdruck der Quittungszettel vermeiden würden – die Hersteller der Kassensysteme müssten sie nur per Software-Update auf die Kassen vor Ort aufspielen – oder von der anderen Seite die Bäcker, Fleischer und alle anderen das Update einfordern.

Eine solche Software stellt eben „epap“ dar – die aber noch mehr bietet: Die Nutzer können sie kostenlos und auch anonym als digitales Haushaltsbuch nutzen, ihre Ausgaben kontrollieren und sortieren, auswerten und ihre Finanzen im Blick behalten. Auch könnten Papier-Quittungen fotografiert und ins System integriert werden. Derzeit machen das laut Gruß schon gut 7000 Menschen, die sich die seit September verfügbare App runtergeladen haben, täglich kämen etwa 100 dazu. Und eine Handvoll Kassensystem-Hersteller habe „epap“ derzeit auf etwa 20.000 Kassen im Testbetrieb laufen.

Geschäftsmodell

Die „epap“-Macher - neben Initiator und Entwickler Gruß gehören dazu Jannis Dust (26, Marketing und Vertrieb), Gerd Trang (27, Marketing und Betriebswirtschaftliches) sowie Sebastian Berger (23, Entwickler) – wollen ihre im vergangenen Jahr entwickelte App zu Geld machen, indem etwa die Kassenhersteller und Einzelhändler einen Preis für die Nutzung zahlen – oder Konsumenten kostenpflichtige „Premiumfunktionen“ auf der App angeboten werden.

