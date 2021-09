Zum vierten Mal allein in diesem Jahr war Misburg von einer Evakuierung wegen einer Bombenentschärfung betroffen. Eine Zumutung für die Bürger? Oder unvermeidbar? Die Politik diskutiert – und die wohl größten Räumungsaktionen stehen noch an.

Entschärft: Die Bombe, die am Montag auf einem Baugrundstück in Misburg-Süd gefunden wurde. Dafür wurde dort zum vierten Mal in diesem Jahr evakuiert. Quelle: Frank Tunnat