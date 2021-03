Eine Bombenräumung unter Corona-Bedingungen? Die Feuerwehr, Polizei, DRLG und Johanniter mussten am Freitagabend doppelt Schutz sicherstellen – für die Entschärfung und zum Infektionsschutz.

Bombenräumung und Corona: So lief die Evakuierung

