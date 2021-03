Bombenfund in Misburg: 3800 Einwohner betroffen – ab 16.30 Uhr wird evakuiert

Hannover

Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten die alte Fliegerbombe mit Aufschlagzünder am Donnerstag auf einem Gelände an der Anderter Straße 104 entdeckt. Dazu noch vier weitere Verdachtspunkte, wo alte Bomben liegen könnten.

Nach weiteren Sondierungen und Untersuchungen war klar: Der Fünf-Zentner-Blindgänger muss entschärft werden. Um 16.30 Uhr soll mit der Evakuierung des nahen Wohngebietes begonnen werden. Rund 3800 Anwohner sind betroffen.

Auf diesem Gelände in Anderten wurde der Blindgänger gefunden. Quelle: Elsner

Darunter ist nach bisherigen Erkenntnissen der Feuerwehr niemand, der wegen Corona in häuslicher Quarantäne bleiben muss. Auch keine Covid-Erkrankte sind dabei. Für den Notfall stehen allerdings Hotelzimmer bereit, um mögliche Corona-Fälle dort sicher unterzubringen.

Auch Bahnlinien werden gesperrt. Gehbehinderte Menschen können unter der Rufnummer 19222 einen Krankentransport anfordern.

Betreuung der Anwohner in Sporthallen

Für Anwohner, die betroffenen Bereich östlich des Mittellandkanals leben, wird angeboten, sich in der Betreuungsstellen in den Sporthallen des Schulzentrums Misburg einzufinden. Für Menschen, die westlich des Mittellandkanals leben, wird die Betreuungsstelle in der Sporthalle der Pestalozzischule sein.

Für Fragen hat die Stadt am Freitag ab 11 Uhr ein Bürgertelefon geschaltet: 0800/7313131. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.feuerwehr-hannover.de und bei Twitter unter dem Hashtag #hannbombe sowie auf der Facebookseite facebook.com/lhhannover.

Von sip/kra