Hannover

Oberstudiendirektor Peter Kindermann ist Leiter der Sophienschule. Er lobt die Arbeit der Einsatzkräfte.

Wie ist die Stimmung bei den Schülern einen Tag nach dem Bombenfund?

Jahrgang acht bis zwölf war absolut cool, während das Ereignis für die Jahrgänge fünf bis sieben, also die Zehn- bis Dreizehnjährigen, sehr aufregend war. Dennoch waren sie nicht ängstlich, sondern eher in einer abstrakten Sorge, über einer Bombe gespielt haben zu können. Wir alle fanden es eher entlastend zu wissen, dass da echte Profis am Werk sind, die sofort funktionieren. So kann man sich die ganze Zeit in Sicherheit wähnen.

Also sind Sie mit der Arbeit von Feuerwehr und Polizei zufrieden?

Extrem. Es ist bemerkenswert, wie schnell die Notfallpläne greifen, wie

hunderte Einsatzkräfte zusammengetrommelt werden und innerhalb von zehn Stunden das umsetzen, wofür man sich theoretisch auch drei Monate Zeit nehmen könnte. Hochachtung! Das begeistert mich.

Wann haben Sie von dem Fund erfahren?

Zur Mittagszeit in einer Besprechung erfuhr ich, dass die Außenstelle recht schnell evakuiert werden soll. Bis 15.30 Uhr wären die Schüler dort gewesen. Wir haben sie aber nicht einfach so gehen lassen, sondern alle Eltern angerufen und sie gefragt, ob die Schüler nach Hause kommen können. Sind Eltern nicht erreicht worden, wurde wenigstens sichergestellt, dass die Kinder nicht allein, sondern mit Mitschülern nach Hause gehen.

Das ist ja eine Heidenarbeit, das waren doch sicher sehr viele Anrufe?

Ja, das musste für etwa 150 Schüler organisiert werden. Aber das machen wir auch bei jedem Hitzefrei so. In der Grundschule ist das selbstverständlich, aber in der Außenstelle sind die Fünftklässler, die ganz neu sind. Die müssen auch aufgefangen werden. Wir müssen verhindern, dass sie in einem möglicherweise entstehendem Chaos Orientierung und Halt verlieren. Toll war übrigens, dass sich viele Schüler um die alten Menschen in den Altenheimen hier sorgten, das fand ich sehr berührend.

Die meisten Kinder kennen Krieg glücklicherweise nicht – ist dieser Fund auch ein Stück Geschichtsunterricht?

Auf jeden Fall. Ein Schüler fragte, wer denn die Bombe da hingelegt hätte. Das ist bezeichnend. Sie wissen gar nicht, dass diese Bomben aus einem Flugzeug geworfen wurden, um möglichst viel zu zerstören. Einige Geschichtslehrer zeigen ihnen auch Dinge, wie bei uns in der Nachbarschaft gefundene Helme aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dann fragen Schüler, warum da ein Loch drin ist. An diesen Gegenständen kann man die Brutalität von Krieg erklären kann, ohne die Schüler völlig zu verängstigen.

Der Bombenfund war ja praktische Lebenswirklichkeit. Wird das mit den Schülern zum Beispiel im Physikunterricht noch einmal aufgearbeitet?

Ja, aber das hängt gar nicht am Fachunterricht. Die Schüler müssen nicht auf mich als Physiklehrer warten. Wir haben erlebt, dass viele mit ihren Eltern darüber gesprochen und ihre Erkenntnisse in den Unterricht hinein gebracht haben. Etwa, was eine Bombe ist, wie ein Zünder funktioniert und wie er unschädlich gemacht werden kann.

Weitere Berichte zur Bombenräumung:

Von Petra Rückerl