Hannover

Auf einem Baufeld im Stadtteil Misburg-Nord in Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. In anschließenden Sondierungsarbeiten der Umgebung durch den Kampfmittelräumdienst wurde am Vormittag ein weiterer Blindgänger entdeckt. Es handelt sich um zwei Zehn-Zentner-Bomben, die nacheinander noch am Donnerstag entschärft werden müssen. Von der Evakuierung sind rund 15.000 Menschen betroffen.

Alle wichtigen Informationen im Überblick:

Die von der Evakuierung betroffenen Personen werden gebeten um 14 Uhr den Sicherheitsbereich zu verlassen

einen Krankentransport anfordern Personen, die nicht mit dem Coronavirus infiziert sind und sich nicht in Quarantäne befinden, können für die Zeit der Evakuierung Familienangehörige und Freunde besuchen – in Absprache mit dem Gesundheitsamt auch über die aktuellen Kontaktbeschränkungen hinausgehend

Personen, die sich derzeit in häuslicher Quarantäne befinden, werden von der Feuerwehr Hannover kontaktiert

Sammelstellen werden eingerichtet in den Sporthallen des Schulzentrum Misburg (Ludwig-Jahn-Straße 8) und der IGS Roderbruch (Rotekreuzstraße 23)

Die Feuerwehr Hannover weist daraufhin, dass die beiden Fliegerbomben nacheinander entschärft werden müssen – dadurch kann sich die Gefahrenbeseitigung länger in den Abend und die Nacht ziehen, als üblich. Was Sie bei einer Evakuierung nicht vergessen sollten, lesen Sie hier.

Der Evakuierungsradius

Transport in die Betreuungsstellen

Die Üstra fährt den betroffenen Bereich regelmäßig mit Bussen ab und sammelt Personen an folgenden Haltepunkten ein:

Zur IGS Roderbruch: Luise-Schneider-Straße, Ziesenisweg, Uferzeile, Post.

Zum Schulzentrum Misburg: Kafkastraße, Tiefe Riehe, Eschenbachstraße, Werfelstraße, zudem auf einer weiteren Linie Am Seelberg, Feuerwehr, Steinbruchstraße, Heinrichstraße, Alte Schmiede.

Das sind die betroffenen Straßen

Adelheid-Reinbold-Hof nur 29

Alte Gehägestraße ausser 35

Alte Schmiede ausser 1A bis 8

Am Alten Friedhof alle

Am Forstkamp alle

Am Friedenstal alle

Am Hagen nur 1 bis 6, 8

Am Seelberg ausser 1 bis 7B

Am Sool alle

Am Stadtrand nur 9, 9A, 15, 17, 19, 25, 27

Am Sünderkamp alle

Am Wasserturm alle

Annette-Kolb-Straße alle

Aubryweg alle

Bailleuxweg alle

Böhlaustraße alle

Brucknerring alle

Buchholzer Straße ausser 1, 1A, 76, 80 bis 100

Bürgermeister-Pott-Weg alle

Das Mühlenfeld alle

Denickeweg alle

Dietger-Ederhof-Weg alle

Droste-Hülshoff-Weg alle

Eichendorffstraße alle

Else-Ury-Weg alle

Elsternhag ausser 2 bis 7, 9 bis 13, 15, 17, 19

Engelsburg alle

Eschenbachstraße alle

Fanny-Hensel-Weg alle

Flotowweg alle

Flurstraße alle

Gerhart-Hauptmann-Straße ausser 18 bis 25, 27

Gertsertsweg alle

Gottfried-Benn-Weg alle

Götzstraße alle

Hannoversche Straße ausser 1 bis 9, 118, 121 bis 149

Hans-Werner-Lampe-Weg alle

Heinrich-Böll-Weg alle

Heinrichstraße alle

Hirschberger Straße alle

Hülsinghof alle

Ibykusweg alle

Im Bruchkampe alle

Im Myrtenkranz alle

Imkerweg alle

In den Fuhren alle

Johann-Piltz-Ring alle

Kafkastraße alle

Kalmiaweg alle

Kampstraße alle

Kanalstraße alle

Kauzenwinkel ausser 1 bis 6

Kiefkampstraße alle

Kleiberweg alle

Kleinertstraße ausser 2, 13D, 15, 15A, 17 bis 34

Knauerweg alle

Kösliner Weg alle

Lange Rade ausser 25 bis 45

Lannerweg alle

Louise-Schroeder-Straße ausser 1 bis 6A

Luise-Kaschnitz-Weg alle

Meckauerweg alle

Merckerstraße alle

Millöckerweg alle

Mönnighof alle

Mühlenweg alle

Nienhagener Straße alle

Offenbachstraße alle

Pfitznerstraße alle

Pirolweg ausser 1 bis 6

Platz der Begegnung alle

Polziner Weg alle

Rosenweg alle

Samlandweg alle

Sandstraße alle

Scholandstraße alle

Schumannweg alle

Spechtkehre alle

Steinbruchstraße alle

Strindbergstraße alle

Theo-Seifer-Straße alle

Theodor-Heuss-Ring alle

Tiefe Riehe alle

Torgauer Weg alle

Uferzeile alle

Uhlandstraße alle

Weberstraße alle

Werfelstraße alle

Werner-Kraft-Straße alle

Wilhelm-Busch-Straße alle

Wilhelm-Tell-Straße alle

Willi-Blume-Allee alle

Wittinger Straße alle

Wolliner Weg alle

Ziesenisweg alle

Zobtenweg alle

Zum Brookland alle

Von NP