Hannover

Das Landesumweltministerium an der Archivstraße in Hannover musste am Donnerstagnachmittag nach einem Bombenalarm geräumt werden. Nach dem Eingang eines verdächtigen Päckchens in der Poststelle, alarmierten die Mitarbeiter gegen 13.30 Uhr die Polizei. Die Archivstraße musste wegen des Alarms gesperrt werden.

Ein Entschärfungskommando des LKA untersuchte das Päckchen und stufte es schließlich als ungefährlich ein. Gegen 14.45 Uhr gab es Entwarnung und die Evakuierung des Ministeriums konnte aufgehoben werden.

