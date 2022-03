Hannover

Den Einwohnern im Nordwesten Hannovers steht in zwei Wochen eine Evakuierung bevor. Wie die Feuerwehr mitteilt, haben Kampfmittelsondierer mindestens einen Verdachtspunkt auf einem Baugelände in Ledeburg ausfindig gemacht. Außerdem gibt es zwei weitere potenzielle Blindgänger in dem Bereich. Um alles eingehender untersuchen zu können, müssen rund 6500 Menschen am 31. März ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Das sondierte Areal mit einem definitiven Verdachtspunkt befindet sich auf einem Baugrundstück an der Kreuzung Gretelriede/Ecke Innersteweg. „Im Zuge bauvorbereitender Maßnahmen erfolgen derzeit großflächige technische Sondierungen, bei denen der Kampfmittelverdachtspunkt lokalisiert wurde“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Hamann. Auf dem Gebiet in Ledeburg fanden zuletzt Abrissarbeiten statt, im Anschluss sollen dort drei neue Mehrfamilienhäuser entstehen.

Ledeburg, Leinhausen, Burg und Hainholz betroffen

Damit der potenzielle Blindgänger genauer untersucht werden kann, muss die Erde über ihm entfernt werden. Dieser Schritt beinhaltet aber auch, dass zuvor alle Menschen im Radius von 1000 Metern um die mögliche Bombe das Gebiet verlassen. „Nach derzeitigen Erkenntnissen sind 6500 Menschen aus den Stadtteilen Ledeburg, Leinhausen, Burg und Hainholz betroffen“, sagt Hamann. Da die Gefahrenlage zurzeit nicht akut ist, erfolgt die Maßnahme mit entsprechend Vorlauf.

Der zu ziehende Sicherheitsradius könnte sich noch ändern. Grund sind die beiden bislang noch nicht näher untersuchten Anomalien in unmittelbarer Nähe zum gefundenen Bombenverdacht. „Diese müssen noch technisch sondiert werden“, sagt Hamann. Da sich das Sperrgebiet entsprechend dieser Erkenntnisse verschieben könnte, gibt es laut Feuerwehr bislang auch noch keine detailliert ausgearbeitete Liste der zu evakuierenden Straßenzüge, auch eine Uhrzeit steht bislang aus. Weitere Informationen will die Feuerwehr in der kommenden Woche mitteilen.

Vier Mal zuvor Misburg betroffen

Die bevorstehende Evakuierung ist die erste im laufenden Jahr – und gleichzeitig die erste seit Langem außerhalb von Misburg. Der Stadtteil im Osten der Landeshauptstadt war seit März 2021 bereits vier Mal betroffen. Zuletzt mussten am 27. September rund 6000 Menschen ihr Zuhause für knapp fünf Stunden verlassen.