Bluttat in der Südstadt: Sophie N. starb an Stichen in den Hals

Die 23 Jahre alte Frau aus der Südstadt, die am späten Sonnabendabend von einer Nachbarin in einer Wohnung an der Meterstraße tot aufgefunden worden war, starb durch Stichverletzungen in den Hals.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Dienstag mit. Der mutmaßliche Täter Patrick S. (34) sitzt in Hannover in U-Haft, er hatte die Tat am Sonntag bei der Polizei in Dessau ( Sachsen-Anhalt) gestanden. Aus Dessau stammt auch Sophie N., die Getötete.

War es eine Tat aus verschmähter Liebe? War es ein Streit, der eskalierte? In welcher Beziehung Täter und Opfer standen, darüber sagte Staatsanwältin Katrin Söfker am Dienstag nichts. Dies sei Gegenstand aktueller Ermittlungen. Bekannt sei nur, dass beide eine gemeinsame Vorgeschichte hätten, sich aus Dessau kannten.

Der Tatverdächtige schweigt

Von Patrick S. hat die Staatsanwaltschaft bislang noch nichts Verwertbares. Nach seinem Geständnis gegenüber der Dessauer Polizei schweige der Tatverdächtige. Die Staatsanwaltschaft will auch herausbekommen, warum er am Sonnabend plötzlich vor der Wohnung von Sophie N. auftauchte. Eventuell hat er sich über den Garten Zutritt zur Wohnung verschafft, denn an der Balkontür der Wohnung im Hochparterre fand die Polizei Aufbruchspuren. Doch ob sie tatsächlich dem 34-Jährigen zuzurechnen seien, dazu wollte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die Ermittlungen ebenfalls nichts sagen.

Getötet: Sophie N. arbeitete zuletzt als Stewardess bei „Thomas Cook“, wollte bei der Fluggesellschaft „Austrian Airlines“anfangen. Quelle: Facebook

Die Vorgeschichte von Täter und Opfer lückenlos aufzuklären, wird bei der Suche nach dem Motiv eine der zentralen Fragen sein, mit denen sich die Ermittler beschäftigen müssen. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass der mutmaßliche Täter sein späteres Opfer aus verschmähter Liebe stalkte. „ Stalker nähern sich einer anderen Person, um ihr nahe sein zu können – ohne, dass diese es weiß oder möchte“, weiß der frühere Kriminalist und Profiler Axel Petermann (67) auf NP-Nachfrage. „Das könnte auch bei dem Fall in Hannover dafür sprechen, dass der mutmaßliche Täter von der irrigen Annahme ausgegangen ist, dass die Sympathie und Zuneigung, die er der Frau gegenüber empfand, auch bei dieser Frau vorhanden ist.“

Die Getötete hatte eine Lehre zur Reiseverkehrskauffrau gemacht und dann als Stewardess bei „ Thomas Cook“ gearbeitet – bis zur Pleite des Veranstalters. In diesem Jahr wollte sie einen Job bei der Fluggesellschaft „ Austrian Airlines“ antreten.

Von Andreas Voigt und Jens Strube