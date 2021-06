Blutiger Streit am Weißekreuzplatz: Fahndung nach „Tschetschenenbart“

Hannover

Der Notruf erreichte die Polizei-Leitstelle am Montag um 22.40 Uhr: Zwei Männer streiten lautstark am Weißekreuzplatz (Oststadt) in Hannover. Die Auseinandersetzung fing bei den öffentlichen Toiletten an, verlagerte sich auf die angrenzende Fahrbahn und wieder zurück auf den Platz.

Wenig später bricht ein Mann (36) blutüberströmt zusammen. Das Opfer sei mit einem „scharfen Gegenstand“ am Oberkörper verletzt worden, so Polizeisprecherin Janique Bohrmann kurz nach der Tat.

Gegen 22.50 Uhr: Kurz nach der Tat sind Notarzt, Rettungsdienst und Polizei am Tatort eingetroffen. Quelle: Frank Tunnat

Der Mann erleidet so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort vom Notarzt versorgt werden muss. Ein Rettungswagen bringt ihn mit Blaulicht und lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Flucht auf silbernem Fahrrad

Der Täter flüchtet. Von ihm liegt eine Beschreibung mit einem auffälligen Merkmal vor: Laut Zeugenangaben ist der Täter etwa 1,75 Meter groß und circa 28 bis 35 Jahre alt. Er trägt einen sogenannten „Tschetschenen-Bart“ (die Wangen sind frei) und hat schwarze nach hinten gegelte Haare. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung und flüchtete mit einem silbernen Fahrrad in Richtung Andreas-Hermes-Platz.

Die Kripo ermittelt jetzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes – und hofft auf weitere Hinweise: 0511-109-5555.

Von NP/erre