Blutiger Streit in einer Gaststätte in Hannover am Samstagabend: Ein Mann (21) ist mit einem Messer auf zwei Gäste (24, 32) losgegangen. Der Täter konnte flüchten. Am Sonntagmorgen hat das Spezialeinsatzkommando (SEK) Niedersachsen seine Wohnung in Linden-Süd gestürmt.