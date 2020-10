Hannover

Nach dem blutigen Streit zweier Arbeitskollegen (46, 51) in einer Fabrik in Hannover sitzt der Jüngere inzwischen in Untersuchungshaft. Er soll dem 51-Jährigen einen Messerstich in den Brustkorb versetzt haben. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags vermittelt.

Zu der folgenschweren Auseinandersetzung war es am Mittwochmorgen in dem Unternehmen an der Siegmundstraße (Hainholz) gekommen. Im Vorfeld sollen sich die Männer in einem Treppenhaus gestritten haben. Dabei soll das spätere Opfer handgreiflich geworden sein.

Verdächtiger zuerst verletzt

Der 46-Jährige trug eine Kopfplatzwunde davon. Wenig später gab es ein erneutes Aufeinandertreffen der Kollegen. Dabei soll der Mann mit einem Messer auf den 51-Jährigen losgegangen sein und ihm einen Stich in den Brustkorb versetzt haben.

Schauplatz des Kollegen-Streits: In dieser Fabrik kam es zu der blutigen Messerattacke. Quelle: Dröse

Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der 51-Jährige musste in eine Klinik eingeliefert und notoperiert werden. Auch der 46-Jährige kam in ein Krankenhaus: „Seine Kopfplatzwunde wurde mit zwei Stichen genäht“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker, am Freitag.

Opfer weiter in Klinik

Dem 56-Jährigen geht es unterdessen besser. Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, muss aber weiter in einem Krankenhaus behandelt werden.

Weshalb der Streit der beiden Arbeitskollegen so aus dem Ruder gelaufen ist, ist zurzeit noch unklar. Für Aufklärung sollen die Vernehmungen des 51-Jährigen und von Zeugen aus der Fabrik sorgen. Der Beschuldigte schweigt dagegen, so Söfker: „Er hat sich bislang nicht eingelassen.“

Von Britta Mahrholz