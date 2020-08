Hannover

Bei dem heftigen Gewitter in der Nacht zu Sonntag hat der Blitz in den Schornstein eines Mehrfamilienhauses an der Fössestraße (Linden-Mitte) eingeschlagen. Dadurch lösten sich Steine des Schornsteins sowie Dachziegel und stürzten auf Straße und Gehweg.

Mindestens zwei an der Fössestraße geparkte Pkws seien beschädigt worden, auf dem benachbarten Gelände eines Autohändlers mindestens drei Fahrzeuge, bestätigte Polizeisprecherin Antje Heilmann auf Anfrage.

Kein Feuer, keine Verletzten

Die Feuerwehr war um 4.07 Uhr alarmiert worden. „Wir haben aber nur mit der Drehleiter kontrolliert, ob kein Brand ausgebrochen war“, so Sprecher Tobias Slabon, „und den Bereich abgesperrt.“ Ein Feuer gab es nicht, und Verletzte auch nicht. Enercity kontrollierte sicherheitshalber die Hauselektronik. Für die Feuerwehr war der Einsatz um 5.30 Uhr beendet.

Von Andreas Krasselt