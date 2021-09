Hannover

Nach den beiden spektakulären Blitzeinbrüchen in die Juwelier-Geschäfte Huth und Wempe Anfang des Jahres in Hannover liegt nun die Bilanz vor: Die Täter haben mehr als 1,1 Millionen Euro Schaden verursacht. Verschwindend gering ist dagegen, was bislang von der Beute wieder aufgetaucht ist: Uhren im Gesamtwert von rund 45.000 Euro.

Mit brachialer Gewalt waren die Täter in der Nacht zum 3. Februar mit einem geklauten Mazda CX5 in das Geschäft von Lutz Huth in der Kröpcke-Passage gerast. Allein bei diesem Coup ist ein Schaden von rund 885.000 Euro entstanden, so die Polizeidirektion Hannover auf NP-Anfrage. Im Juni wurden bei der Festnahme von fünf Verdächtigen im polnischen Tolkmicko einige Uhren sichergestellt. Die Stücke im Wert von etwa 45.000 Euro konnten dem Einbruch bei Huth zugeordnet werden.

3. Februar 2021: In der Kröpcke-Passage rasen die Täter mit einem Auto in das Juwelier-Geschäft von Lutz Huth. Quelle: Thomas

Das Tatfahrzeug hatten die Gangster kurz vor dem Verbrechen am 3. Februar in Ahlem gestohlen. Anschließend flüchteten sie mit dem Wagen und stellten ihn in der List ab. Am 19. Februar wurde der Mazda dort gefunden. Auch bei dem Coup bei Juwelier Wempe hatten die Täter zuvor ein Fahrzeug in Hannover geklaut, um damit in das Geschäft an der Georgstraße zu rasen.

11. März 2021: Mit diesem geklauten Golf fuhren die Gangster in das Geschäft Wempe an der Georgstraße. Quelle: Polizei

Unweit des Tatorts entwendeten sie ebenfalls kurz vor dem Einbruch in der Nacht zum 11. März einen Golf in der Calenberger Neustadt. Das Auto hatten sie nach dem Verbrechen bei Wempe am Geschäft zurückgelassen. Den Schaden dort gibt Polizeisprecher Michael Bertram mit rund 220.000 Euro an.

Zertrümmert: Das Schaufenster von Juwelier Wempe. Quelle: Thomas

Bei beiden Blitzeinbrüchen in Hannover waren mindestens drei Täter am Werk. Das schließen die Ermittler aus der Videoüberwachung an beiden Tatorten. Die Parallelen in beiden Fällen – und weiterer im gesamten Bundesgebiet – sind kaum zu übersehen.

Dennoch mag die Polizei (noch) nicht von einer überregional operierenden Bande sprechen, auf deren Konto auch die Verbrechen in Hannover gehen: „Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen können noch keine abschließenden Aussagen hierzu getroffen werden“, so Bertram.

Abgleich mit anderen Dienststellen

Es werde weiter geprüft, ob die Taten bei Huth und Wempe den fünf in Polen verhafteten Verdächtigen nachzuweisen sind. Und auch für diverse weitere Blitzeinbrüche in den vergangenen Monaten in Deutschland könnte das Quintett infrage kommen. Bertram: „Zu den verübten Einbruchsdiebstählen und dem detaillierten Vorgehen der Täter läuft ein bundesweiter polizeilicher Informationsaustausch. Im Rahmen dessen wird geprüft, ob Zusammenhänge bestehen.“

Von Britta Mahrholz