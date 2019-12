Hannover

Bauarbeiter haben an der Hackethalstraße in Brink-Hafen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie soll etwa fünf Zentner schwer sein und einen Aufschlagzünder haben. Eine Kampfmittelbeseitigung soll noch am Donnerstag stattfinden. Nach ersten Informationen soll der Evakuierungsradius etwa 1000 Meter betragen – das heißt, etwa 3500 bis 4000 Menschen müssen raus. Ein genauer Plan folgt.

Mehr in Kürze.

Von NP