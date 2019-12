Hannover

Bauarbeiter haben bei Rohrverlegearbeiten an der Hackethalstraße in Brink-Hafen eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie ist 250 Kilo schwer und hat einen Aufschlagzünder. Nach Angaben von Sprengmeister Thomas Bleichert sind Zünder und Gewinde offenbar intakt – die Experten wollen den Zündmechanismus noch am Donnerstagabend herausdrehen.

Die Bombe wurde freigelegt und liegt in etwa zwei Metern Tiefe. Von der Evakuierung sind rund 6500 Menschen betroffen – sie werden gebeten ab 19 Uhr ihre Wohnungen zu verlassen. Eine Liste mit den betroffenen Straßen wird in Kürze nachgeliefert.

Alle wichtigen Informationen

Die Evakuierung beginnt um 19 Uhr

beginnt um 19 Uhr Die Sammelstelle wird in der Sporthalle der Herschelschule eingerichtet – Großer Kolonnenweg 37

Bürgertelefon steht ab 16 Uhr unter 0800/7 31 31 31 zur Verfügung

Gehbehinderte Personen können unter der Nummer 19222 einen Krankentransport anfordern

Die erforderliche Entschärfung der Bombe kann erst nach erfolgreicher Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. Daran müssen Sie bei einer Evakuierung denken.

Der Evakuierungsradius

Von NP