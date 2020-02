Bügeleisen im Biomüll: Das landet in Hannover alles in der braunen Tonne

Hannover

Draußen ist es kalt und windig, in der Hangar-großen Halle herrschen jedoch angenehme Temperaturen. Dafür durchdringt ein faulig-süßlicher Geruch die feuchtwarme Luft. Das war jedoch zu erwarten. Denn bei den Räumlichkeiten handelt es sich um die Anlieferhalle des Bioabfall-Kompostwerks von Aha nahe dem Kreuz Hannover-Buchholz. Hier lagert Hannovers Biomüll. Ganz frisch.

Tonnen davon werden täglich aus der Stadt und der ganzen Region herangekarrt. Auch jetzt, an einem kalten Freitagmittag, öffnet sich das Falttor und ein weißer Müllwagen rollt herein, öffnet die Heckklappe und schüttet seine Ladung auf den Boden. Doch nach Biomüll sieht der gar nicht aus. Leider.

Zwischen Kartoffelschalen und Gemüseresten stecken Plastiktüten, Suppendosen und jede Menge anderer artfremder Abfall. Die schwarzbraunen Biomüllmasse ist von buntem Plastik durchsetzt. Hier sieht man eine Haribo-Tüte, dort eine gelbe Plastikflasche „Raffinesse“-Bratcreme, aber auch ein Gurkenglas mit Deckel und sogar den Rest einer ganzen Feuerwerks-Batterie.

Ruth Giesen, Sachgebietsleiterin Kompostierung und Biomasse bei Aha, schockiert der Anblick nur wenig. „Das ist leider fast schon Normalität“, so Giesen. „Ich habe hier sogar mal ein Bügeleisen gefunden.“

Alles Bio? Nein: Suppendosen, Plastik und andere „Fremdstoffe“ entsorgen die Hannoveraner in der braunen Tonne. Quelle: Florian Petrow

Eigentlich wisse doch jeder, dass das Kartoffelnetz, die Fischdose oder der Joghurtbecher nicht in die Biotonne gehören. „Es ist dann meistens einfach Bequemlichkeit, die auch den Küchenmüll aus Plastik oder Blech hier landen lässt“, glaubt Giesen. Und aus dieser Mischung soll mal guter Kompost werden? In der Anlieferhalle erscheint das noch schwer vorstellbar.

Kartoffelnetz, Suppendose – aus Bequemlichkeit im Biomüll

Dabei gilt Niedersachsen doch als deutscher Meister des Biomülls. In keinem anderen Bundesland wurde soviel Biomüll gesammelt und getrennt wie hier. Jeder Einwohner hat im Jahr 2017 durchschnittlich 166 Kilogramm Bioabfälle getrennt vom übrigen Haushaltsmüll in die Abfalltonne gepackt, wie das Statistische Landesamt jetzt mitteilte. Bundesweit waren es nur 125 Kilogramm.

Zurück nach Hannover: Beim Biomüll muss also nachsortiert werden. Kurz nach seiner Ankunft läuft der Abfall per Förderband über einen Magneten, der Dosen und andere Metallabfälle herausfiltert.

Jede Menge Fremdstoffe: Das wird alles aus dem Biomüll gesiebt. Quelle: Florian Petrow

Der Klassiker: Die Gartenschere. „Die finden wir hier tatsächlich mehr als genug“, so Giesen mit einem Lachen. Offenbar entsorgen Hannovers Heimgärtner immer wieder mit dem Grünschnitt versehentlich ihr Werkzeug in der braunen Tonne.

Selbst Bio-Abfallsäcke werden nicht komplett herausgesiebt

Danach läuft der Müll über das sogenannte Sterndeck, eine mit Haken versehene Fläche, die Plastiktüten aufreißt und aus dem organischen Abfall holen soll. Der meiste Teil davon stammt von den Bio-Abfallsäcken aus Hannovers Region. Eine längst umstrittene Variante der Müllentsorgung – denn per Hand werden die Tüten schon gar nicht aus der Müllmasse herausgeholt. „Das wäre personell gar nicht leistbar“, erklärt Giesen.

Weiter geht es über ein Förderband in die nächste Halle, Intensivrotte genannt. Neblig und schummrig wie in einem Edgar-Wallace-Film ist es hier. „Manchmal sieht man kaum die Hand vor Augen“, sagt die Sachbereichsleiterin. In der Mitte ein Gang, links und rechts schwimmbeckengroße Tröge mit Biomüll.

Ein Schaufelrad in der Intensivrotte. Quelle: Florian Petrow

Etwa sechs bis sieben Wochen lagert der Abfall hier, verliert einen Großteil seiner Flüssigkeit und zersetzt sich. Ab und an wälzt ein Schaufelrad ihn um, das Wasser fließt ab in die Kläranlage. Auch Ratten sind hier keine Seltenheit. Schilder an den Türen warnen vor Giftködern.

In der vorletzten Station, der „Nachrotte“, kann man das Endprodukt fast schon erkennen: Nach einer weiteren wochenlangen Lagerung ist aus den Küchenabfällen etwas geworden, dass wie Erde aussieht. „Ist es aber nicht – auch wenn viele das immer wieder verwechseln“, so die Expertin. Es handele sich um Kompost, der viel nährstoffreicher als der übliche Gartenboden ist und deshalb nur zurückhaltend dem heimischen Beet beigemischt werden sollte.

Das Plastik landet am Ende wieder auf den Beeten

Aber auch hier ist die mangelnde Mülltrennung unübersehbar. Sie tritt sogar deutlicher denn je zu Tage. Teile von Plastiktüten und Verpackungen durchsetzen den „Fast-Kompost“ scheinbar mehr denn je. „Das liegt daran, dass sich das Volumen des Biomülls durch die Zersetzung und Austrocknung verringert hat, das Plastik jedoch nicht“, erklärt Giesen. Quasi im Zeitraffer ist hier zu sehen, was vom Müll des Menschen übrig bleibt – und was nicht. In der braunen Masse tummeln sich unzählige Verpackungen, darunter die nahezu unbeschädigte Hülle einer Kaffeekapsel von Nescafé. Geschmacksrichtung „Café au lait“.

Über ein letztes Förderband läuft der Biomüll, wird durch Siebmatten gefiltert, bevor er schließlich nach drei Monaten als feiner Kompost in der letzten Lagerhalle abgeladen wird. Etwa 10.400 Tonnen produziert Aha so pro Jahr, mit weiterem Grüngut aus sogenannten offenen Mieten kommt man auf 30.000 Tonnen. Von hier aus wandert der Kompost auf die Beete der Hannoveraner. Bis zu einem Kubikmeter können Aha-Kunden gratis abholen. Wer mehr will, muss zahlen.

Nach drei Monaten: Der Biomüll ist zu Kompost geworden. Alles Plastik konnte nicht herausgefiltern werden, wie Ruth Giesen zeigt. Quelle: Florian Petrow

Plastikfrei ist dieser finale Kompost jedoch auch nicht. Es sei eigentlich unmöglich, ihn ganz von den kleinsten Tüten- und Verpackungsresten zu befreien. Die Siebtechnik stößt da an ihre Grenzen.

Sprich: Teile des Plastikmülls, den die Menschen im Biomüll entsorgen, landet am Ende wieder im heimischen Gemüsebeet. Die dunkle Seite des Recycling-Kreislaufes. Doch was tun? Mehr Personal einstellen, das den Biomüll per Hand nachsortiert? Zu teuer. Am Ende muss man das Müllproblem an der Wurzel packen – also in den Privathaushalten. Auch Giesen sagt: „Das Beste wäre, wenn der Erzeuger des Abfalls etwas mehr auf die Trennung achtet.“

Von Simon Polreich