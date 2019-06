Hannover

„Boah, ein Drehleiterfahrzeug!“ Vor allem für die Kleinen war die Blaulichtmeile in der Innenstadt das Größte: Die Feuerwehr steuerte den Rettungskorb bis über die Wipfel der Bäume beim Schillerdenkmal, Höhenretter seilten sich vom Dach des Kröpcke-Centers ab und am Steintor gingen Taucher der DLRG in einem Spezialwagen ins Wasser. Auf der Blaulichtmeile zeigten rund 300 Retter, was sie an Geräten und Gefährten haben und erklärten, wie sie damit helfen können.

Zur Galerie Hannovers Retter und Helfer zeigen, was sie können: Feuerwehr, DLRG, THW, Rettungsdienste – rund 300 sind mit Einsatzfahrzeugen und in Uniform in die Innenstadt gekommen, um sich auf der Blaulichtmeile zwischen Kröpcke und Steintor zu präsentieren (Fotos: Zaengel).

Und wenn es im Krankenwagen oder beim THW dann doch zu langweilig oder erwachsen wurde: Es gab natürlich auch Bobby- und Kettcar-Parcours, Kinderschminken, Hüpfburg oder Luftballons. Also ein rundum gelungener Blaulicht-Einsatz in der City.

Von ndd