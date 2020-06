Black Lives Matter: Über 8500 Menschen demonstrieren in Hannover gegen Rassismus

Hannover

Mit bis zu 2000 Teilnehmern rechneten die Organisatoren, am Ende waren es deutlich mehr. Auf dem Opernplatz in Hannover haben am Samstag über 8500 Menschen friedlich für Gleichberechtigung, gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. 12.000 Teilnehmer sogar zählten die Veranstalter von „ Black Lives Matter Hannover“, die den Protestaufruf erst am Dienstag über Social-Media verbreiteten. „Als wir uns vergangenen Sonntag das erste Mal zusammensetzten, und die Demo planten, dachten wir, dass es schon überragend wäre, wenn 300 Menschen kommen. Das was hier passiert, ist unfassbar“, sagte Mit-Organisator Leon Enrique (23) sichtlich emotional.

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai im amerikanischen Minneapolis machte die Menschen weltweit fassungslos, hat rund um den Globus Debatten um Polizeigewalt und Diskriminierung ausgelöst – auch in Deutschland. Viele der Demonstranten in Hannover sind selbst schwarz, sind täglich Rassismus ausgesetzt. So auch John Toks (49) aus Hannover, der aufgrund seiner Hautfarbe die Frage nach seiner Herkunft „schon Tausend mal gestellt“ bekam. Das verletzt ihn: „Als habe das irgendeine Relevanz. Irgendwann habe ich angefangen zu sagen, ich käme vom Mond.“

Überwiegend junge Teilnehmer kommen auf den Opernplatz

Die Demo zeigt ein buntes Hannover, das, egal welche Hautfarbe und Herkunft, gemeinsam Flagge zeigt – ein Zeichen gegen Schubladendenken und Alltagsrassismus setzen will. Immer wieder stimmt die Menge ein: „No justice, no peace“ (Keine Gerechtigkeit, kein Frieden) oder „ Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen). Dazu recken die Demonstranten die Fäuste in die Luft.

Fäsute hoch: Viele Demo-Teilnehmer haben selbst Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Quelle: Christian Behrens

Zwischen den meist jüngeren Teilnehmern sind auch viele ältere. Viele Teilnehmer haben Plakate und Banner dabei, wie „Stoppt Diskriminierung“, „ Rassismus tötet“ oder „Black skin is not a crime“ (Schwarze Haut ist kein Verbrechen). Allan Bailey (19) hat die Demo mit organisiert, ist weiß: „Gerade wir müssen unser handeln reflektieren, uns einbinden, helfen und damit als Megafon funktionieren“, sagt der 19-Jährige.

Polizei muss weitere Versammlungsflächen öffnen

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl verzichteten die Veranstalter auf den geplanten Demo-Zug zum Steintor. Immer wieder gab es Durchsagen, mit der Aufforderung den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dennoch: Nach Angaben der Polizei gab es bei der Versammlung keine Zwischenfälle. Die Teilnehmer hätten sich vorbildlich verhalten, alle Masken getragen. Durch den überraschend starken Zulauf mussten allerdings weitere Versammlungsflächen um den Opernplatz herum freigegeben werden, teilte die Polizei Hannover mit. So erstreckte sich der Protest am Ende vom Kröpcke bis zum Georgsplatz.

Von Jens Strube