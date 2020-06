„Black Lives Matter Hannover“ demonstrieren am Sonnabend auf dem Waterlooplatz

Hannover

Mehr als 8500 Menschen schlossen sich am 6. Juni Hannovers erster Demo für Schwarze und anderer People of Color (PoC) auf dem Opernplatz an. Nun rufen die Organisatoren von „ Black Lives Matter Hannover“ zur zweiten Versammlung auf: Am Sonnabend, den 27. Juni, wollen sie wieder laut sein, gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeigewalt protestieren – diesmal auf dem Waterlooplatz. Mit dem Standortwechsel reagieren die Veranstalter auf die Kritik nach der ersten Demo, bei der das Hygienekonzept und die Mindestabstände von 1,5 Metern nicht eingehalten werden konnten.

Kritik hatte es unter anderem von der niedersächsischen Gesundheitsministerin Carola Reimann und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gegeben. „Auf dem Waterlooplatz haben wir nun mehr Platz und können damit die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln einhalten“, sagt Leon Enrique (23), Sprecher der organisierenden Bewegung „ Black Lives Matter Hannover“, der den Ortswechsel bereits in der NP ankündigte.

Veranstalter rechnen mit 4000 Teilnehmern – Bundesweiter Protest geplant

Für die kommende Versammlung am Sonnabend rechnen die Organisatoren mit etwa 4000 Teilnehmern. „Wir denken nicht, dass es so voll wird, wie beim ersten Mal“, so der Sprecher: „Dennoch würden wir uns das natürlich wünschen.“ Der Demozug zum Steintor, auf den die Veranstalter am 6. Juni verzichteten, soll nicht nachgeholt werden. „Das würde mit den Corona-Beschränkungen nicht funktionieren“, glaubt Enrique.

Dennoch wolle man an das Programm von der ersten Demo anknüpfen: „Neben Wort-Beiträgen sind auch wieder musikalische und künstlerische Einlagen geplant. Es wird wieder sehr emotional werden.“ Demonstriert wird am Wochenende aber nicht nur in Hannover. Unter „Silent Demo“ hätten sich mehrere lokale und regionale Bewegungen zusammengeschlossen und einen bundesweiten Protest angekündigt, so Enrique. Start der Versammlung in Hannover ist um 16 Uhr.

