Hannover

Es fühlte sich fast schon normal an: Der Black Friday hat Freitag und Samstag für großen Andrang in Hannovers Innenstadt gesorgt. Gemessen an der coronabedingten Besucherflaute war man damit fast schon auf dem Niveau eines Vor-Corona-Wochenendes. Mit einem Unterschied: Maskenpflicht und Abstandsregelung. Auf die Einhaltung achtete die Polizei.

Die Abstandsregeln führten vor zahlreichen Geschäften zu langen Schlangen – sowohl am Freitag, als auch am Samstagnachmittag. Einige Läden hatten den Verkehr sogar mit Absperrgittern geregelt. Schlangen gab es auch vor einigen besonders kleinen Geschäften, in die wegen der Pandemie-Auflagen nur wenige Kunden passen. Viele Menschen waren mit Tüten unterwegs - ein Zeichen, dass gekauft wurde.

Anzeige

Keine Geschäfte geschlossen

Trotz des Andrangs hielten sich die Besucher dabei vor allem an Maskenpflicht und Abstände, wie die Polizei Hannover feststellte, die auch am Wochenende in der Innenstadt wieder verstärkt die Einhaltung der Corona-Verordnungen kontrollierte. „Es war sehr voll und auch wir haben die langen Schlangen wahrgenommen“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. „Wir haben aber nur wenige Verstöße feststellen können. Im Grunde wurden die bestehenden Regeln eingehalten. Und wenn nicht, so verhielten sich die Menschen auf Ansprache durch die Beamten sehr kooperativ“, so der Polizeisprecher. Insgesamt sei es bei den Kontrollen von Geschäften und Dienstleistern in der Innenstadt dieses Mal erstaunlich ruhig gewesen. Richter: „Wir mussten während der Kontrollen kein Geschäft schließen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Für Geschäfte in Niedersachsen verlief der erste Adventssamstag noch unter den bisherigen Corona-Regeln. Ab Dienstag, 1. Dezember, werden Auflagen verschärft. Kaufhäuser und Läden mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen dann nur noch weniger Kunden einlassen.

Lesen Sie auch

In der Nacht galten „andere Regeln“

Übrigens: So gut die Einhaltung der Regeln am Tag funktionierte – so schlecht klappte es in der Nacht. „Trotz der Schließung der gastronomischen Betriebe hielten sich im Bereich des Hauptbahnhofes an den Wochenenden immer wieder erlebnisorientierte junge Leute auf“, resümiert die dort zuständige Bundespolizei. 107 Ansprachen zur Einhaltung der Maskenpflicht mussten die Beamten in der Nacht zum Sonntag vornehmen. 27 Identitätsfeststellungen wurden durchgeführt und acht Personen festgestellt, nach denen gefahndet wurde. Auch 15 Schwarzfahrer wurden den Beamten angezeigt.

Von Simon Polreich