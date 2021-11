Black Friday in Hannover: Händler sehen sich gut vorbereitet, Polizei zeigt Präsenz

Hannover

In dieser Woche ist es wieder soweit: Es ist Black Friday. Im vergangenen Jahr fiel der Tag der Rabattschlacht – zumindest im stationären Handel – wegen des Corona-Lockdowns aus. In diesem Jahr ist das anders, die Geschäfte sind geöffnet.

Die Stadt sei gut auf einen Ansturm vorbereitet, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Es gebe gute Hygienekonzepte. Er betont zudem, dass Niedersachsen von Beginn an gut mit den aktuellen Regelungen umgegangen sei und auch im bundesweiten Vergleich immer eine niedrige Inzidenz gehabt habe.

„Menschen kaufen antizyklischer“

Für die Händler ändere sich am Freitag nach Angaben von Prenzler nicht viel. „Alle Maßnahmen, die dann beispielsweise auch bei langen Schlangen greifen, sind bereits jetzt Bestandteil der Hygienekonzepte.“ Jeder Händler werde entsprechend Einfluss nehmen, schließlich habe keiner Interesse daran „ein Spreader-Event zu werden“.

Beim Black Friday vor zwei Jahren waren nach Angaben von Prenzler rund eine 250.000 Menschen in der Innenstadt. „Wir hoffen auch in diesem Jahr auf gute Umsätze“, so Prenzler. Allerdings gehe er nicht davon aus, die Zahlen von 2019 zu erreichen. Neben Corona könne das auch an einem veränderten Kaufverhalten liegen. „Die Menschen kaufen antizyklischer ein. Beim Black Friday liegt der Fokus nicht mehr auf dem Freitag. Stattdessen geht es bereits am Montag los und zieht sich auch nach dem Freitag noch ein paar Tage.“

Üstra plant keine Verstärkungen

Die Üstra geht von keinem besonders großen Ansturm aus: „Wir erwarten für Freitag kein stark erhöhtes Fahrgastaufkommen und planen daher auch keine Verstärkungen oder sonstige Maßnahmen“, so Sprecher Udo Iwannek. Nach seiner Einschätzung spiele sich der Black Friday gerade jetzt während der Pandemie überwiegend im Online-Handel ab.

Die Polizei spricht auf NP-Anfrage von einem insgesamt „verstärkten Besucher- und damit stärkeren Fahrzeugaufkommen während des bereits angelaufenen Vorweihnachtsgeschäftes“. Auch in Verbindung mit dem gestarteten Weihnachtsmarktes und damit verbundenen Straßensperrungen appelliert die Polizei „in den kommenden Tagen und Wochen die Innenstadt nicht mit dem Auto anzufahren und stattdessen auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen“. In der gesamten Innenstadt werde die Polizei ab sofort aufgrund der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden Beschränkungen als auch zur Stärkung des Sicherheitsgefühls verstärkte Präsenz zeigen.

Nur kaufen, was benötigt wird

Der Verbraucherschutzverein rät unterdessen dazu, „nur zu kaufen, was tatsächlich benötigt wird – ganz unabhängig von den aktuellen Rabattaktionen.“ Es lohne sich auch im stationären Handel die Preise zu vergleichen. „Da der „Black Friday“ mittlerweile häufig auf mehrere Tage ausgeweitet wird, empfiehlt sich hier auch der Preisvergleich über einen längeren Zeitraum. Auch die generelle Empfehlung, eher antizyklisch zu kaufen, gilt im stationären Handel ebenso“, so eine Sprecherin.

Von Cecelia Spohn