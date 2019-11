Black Friday: Hannovers Händler freuen sich schwarz

Hannover

Es wurde eng in Hannovers Innenstadt: Während Tausende bei „ Fridays for Future“ auf die Straße gingen, drängten andere zum ungehemmten Shoppen in die Innenstadt: Die Rabattaktion „Black Friday“ brachte beide Gruppen einander ganz nah – und mancher verband sogar das eine mit dem andern.

Während ein Demonstrationstross an der Ernst-August-Galerie vorbeizieht, gehen die Rabattjäger bei Saturn bereits ein und aus – noch deutlich vor dem Feierabendansturm. Pavao Krajinovic aus Langenhagen hat gerade einen Drucker gekauft, davor Bekleidung bei Hollister – 40 Prozent günstiger als sonst. Doch das Sparen hat seinen Preis: „Stressig ist shoppen heute schon“, sagt er. „Die Geschäfte sind so voll.“ Für die Schnäppchenjagd hat er sich extra frei genommen. Die Anreise aus Langenhagen war kein Problem, sagt er. „Mal sehen, wie der Rückweg läuft.“

„Im Internet ist shoppen eigentlich entspannter“

Auch Denise Bähre, Vanessa Dettmar und Jana Korzinowski sind auf Shoppingtour, bei Primark und H&M. Während ihre Freundinnen gezielt auf die Jagd gingen, wurde Jana eigentlich nur „mitgeschleppt“. „Ich habe die ganze Wochen schon übers Internet eingekauft – das ist entspannter.“ Dennoch habe auch sie bei Galerie Kaufhof zugeschlagen. „Wenn man schon unterwegs ist ...“

Im Gewimmel unterwegs waren auch Denise Bähre, Vanessa Dettmar und Jana Korzinowski , die sonst lieber online shoppen. Quelle: Frank Wilde

Die Preise sind unwiderstehlich – bereits vergangenes Jahr kamen rund 250.000 Menschen zum Shoppen nach Hannover und legten den Verkehr rund um die Ernst-August-Galerie lahm. Auch die Üstra war betroffen. Dieses Jahr hat sie ihre Linie zehn gleich durch den Tunnel geleitet, die 17 fuhr nur bis zur Haltestelle Glocksee. Busse hatten am Nachmittag in der Innenstadt eine Verspätung von 30 Minuten, so Üstra-Sprecher Udo Iwannek. „Die Situation ist insgesamt angespannt – natürlich auch wegen der Demonstrationen.“

Sonnabend bringt noch mehr Kunden

Deutlich ausgelassener war dagegen die Laune am späteren Abend bei Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft. Die Tagesbilanz könne sich für die Händler sehen lassen: „Der ehemalige Online-Trend hat sich auch für den Einzelhandel bezahlt gemacht!“ Über den Tag verteilt seien etwa 265.000 Kunden in die Innenstadt gekommen. „Eine deutliche Steigerung!“, so Prenzler. Er sei nun gespannt auf den Sonnabend. „Der bringt erfahrungsgemäß noch mehr kaufwütige Kunden.“

Von Simon Polreich