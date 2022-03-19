Біженці в Ганновері: українські гроші не обміняти

Ганновер

Українські біженці, які привезли з собою готівку в національній валюті, мають проблему: гроші в цій країні практично нічого не варті. „Жоден банк у Німеччині наразі не може обміняти українську валюту на євро“, - каже Зандхіа Гупта, прес-секретар банку Sparkasse в Ганновері. „Багато біженців мають при собі гривні готівкою і були здивовані, що вони тут коштують не більше, ніж папір“, - каже Ніколай Янцен. Він є скарбником Української асоціації в Нижній Саксонії і сам прийняв українських біженців. „Сім’ї, які залишилися у нас, не мали при собі багато готівки“, - каже Янцен. Під час шопінгу вони все одно могли використовувати свої кредитні картки Visa або Mastercard, „навіть якщо це завжди коштує комісію“. Банки нічого не можуть з цим вдіяти, каже Гупта. „М’яч у руках федерального уряду“.

Залежати від пожертв

„Багато біженців мають при собі гривні готівкою і були здивовані, що вони тут коштують не більше, ніж папір“, - каже Ніколай Янцен. Він є скарбником Української асоціації в Нижній Саксонії і сам прийняв українських біженців. „Сім’ї, які залишилися у нас, не мали при собі багато готівки“, – каже Янцен. Під час шопінгу вони все одно могли використовувати свої кредитні картки Visa або Mastercard, „навіть, якщо це завжди коштує комісію“.

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Дана проблема є відома в регіоні Ганновера

Регіон Ганновера повідомляє, що ця проблема є відома. Вона також поширюється на відділення державного приймального органу на території виставкового центра, де, окрім тих, хто там перебуває, харчувалися б люди, які проходили, та отримували пожертвування одягу та засобів гігієни. Але біженцям там не можна виплачувати готівку, каже регіональна речниця Кройц: „Тут регіон Ганновера може посилатися лише на благодійні організації“. Біженці, які подають заяву про надання притулку в Німеччині, мають право на пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку. У цьому контексті біженці можуть отримувати чеки від відділень соціального забезпечення для отримання готівки в банках, каже Кройц. Скільки саме часу знадобиться на обробку, залежить від муніципалітету.

Проте, перші фінансові виплати вже зроблені. У муніципалітетах, що оточують регіон Ганновера, понад 1000 українських біженців отримали підтримку відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку, каже Кройц.

Von Яннік фон Айзенгарт Роте