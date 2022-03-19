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Meine Stadt Біженці в Ганновері: українські гроші не обміняти
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Біженці в Ганновері: українські гроші не обміняти

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12:47 19.03.2022
Meine Stadt Війна в Україні Біженці в Ганновері: українські гроші не обміняти

Німецькі банки не обмінюють українську гривню на євро. Тому багато біженців залежать від пожертв. Поки немає опції швидкого вирішення данної проблеми.

Німецькі банки не обмінюють українську гривню на євро.
Німецькі банки не обмінюють українську гривню на євро. Quelle: Nikolaj Janzen
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Ганновер

Українські біженці, які привезли з собою готівку в національній валюті, мають проблему: гроші в цій країні практично нічого не варті. „Жоден банк у Німеччині наразі не може обміняти українську валюту на євро“, - каже Зандхіа Гупта, прес-секретар банку Sparkasse в Ганновері. „Багато біженців мають при собі гривні готівкою і були здивовані, що вони тут коштують не більше, ніж папір“, - каже Ніколай Янцен. Він є скарбником Української асоціації в Нижній Саксонії і сам прийняв українських біженців. „Сім’ї, які залишилися у нас, не мали при собі багато готівки“, - каже Янцен. Під час шопінгу вони все одно могли використовувати свої кредитні картки Visa або Mastercard, „навіть якщо це завжди коштує комісію“. Банки нічого не можуть з цим вдіяти, каже Гупта. „М’яч у руках федерального уряду“.

Залежати від пожертв

„Багато біженців мають при собі гривні готівкою і були здивовані, що вони тут коштують не більше, ніж папір“, - каже Ніколай Янцен. Він є скарбником Української асоціації в Нижній Саксонії і сам прийняв українських біженців. „Сім’ї, які залишилися у нас, не мали при собі багато готівки“, – каже Янцен. Під час шопінгу вони все одно могли використовувати свої кредитні картки Visa або Mastercard, „навіть, якщо це завжди коштує комісію“.

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Дана проблема є відома в регіоні Ганновера

Регіон Ганновера повідомляє, що ця проблема є відома. Вона також поширюється на відділення державного приймального органу на території виставкового центра, де, окрім тих, хто там перебуває, харчувалися б люди, які проходили, та отримували пожертвування одягу та засобів гігієни. Але біженцям там не можна виплачувати готівку, каже регіональна речниця Кройц: „Тут регіон Ганновера може посилатися лише на благодійні організації“. Біженці, які подають заяву про надання притулку в Німеччині, мають право на пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку. У цьому контексті біженці можуть отримувати чеки від відділень соціального забезпечення для отримання готівки в банках, каже Кройц. Скільки саме часу знадобиться на обробку, залежить від муніципалітету.

Проте, перші фінансові виплати вже зроблені. У муніципалітетах, що оточують регіон Ганновера, понад 1000 українських біженців отримали підтримку відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку, каже Кройц.

Von Яннік фон Айзенгарт Роте

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