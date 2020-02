Bitter: „Sabine“ zerstört wichtigsten Wagen des Straßenbahnmuseums

Sehnde

Vielerorts blieb Sturmtief „Sabine“ unter den Befürchtungen. Nicht so im Hannoverschen Straßenbahnmuseum. Dort hat der heftige Wind am frühen Montagvormittag große Schäden verursacht. Nicht nur ein etwa 200 Meter langes Stück der Oberleitung wurde beschädigt, sondern auch ein wichtiger Straßenbahnwagen aus dem Fahrbetrieb.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Gelenkwagen der Firma „Düwag“ aus dem Jahre 1957, der in 1995 in das Museum kam. „Er ist mit weit mehr als 1000 gebauten Exemplaren der erfolgreichste Straßenbahntyp, der je in Deutschland produziert wurde“, erklärt Bodo Krüger vom Museum. „Mit diesem Zug konnte die Geschichte der Gelenkwagen stets anschaulich präsentiert werden, denn er war auch im Fahrbetrieb auf den etwa sechs Kilometern Strecke des Museumsgeländes mit den Besuchern unterwegs und wurde bei nahezu jeder Tramparade gezeigt.“

Sturmschäden sind sonst in dem dicht bewaldeten Museumsgelände mit den langen Oberleitungsstrecken in Sehnde eigentlich nichts Ungewöhnliches und können meist mit der Hilfe der engagierten Oberleitungsbauer im Verein zeitnah behoben werden. „Diesmal gestalten sich die Schäden jedoch weitaus schlimmer“, so Krüger.

Ältester Baum des Geländes umgekracht

Am Montagvormittag hatte einer der mächtigsten und ältesten Bäume auf dem Gelände einer Windböe nicht mehr standhalten können und brach etwa einen Meter über dem Boden ab. Dabei riss er einen Gittermast mit sich, der für die Stabilität mehrerer Oberleitungsstränge verantwortlich war, die unter hoher mechanischer Beanspruchung stehen. Das gesamte Gewicht des Baumes und des Gittermastes krachten daraufhin auf einen Gelenkzug, der auf einem angrenzenden Gleis abgestellt war, wobei dessen Triebwagen einen wahrscheinlich irreparablen Schaden erlitt.

Neben dem Düwag-Fahrzeug wurde auch ein zweiter, sehr viel wertvollerer Wagen, der sich in unmittelbarer Nähe befand, beschädigt. Glücklicherweise aber nur leicht. Wie hoch der Schaden in Summe ist, bleibt vorerst unklar. Krüger: „Zunächst einmal müssen nun die Schäden begutachtet werden. Was danach mit dem Wagen geschieht, wird sich zeigen.“

Halle schützt künftig Wagen

Eine gute Nachricht: Künftig dürfte man besser gegen solche Unglücke gewappnet sein: „Die neue Abstellhalle des Museums soll im Laufe dieses Jahres fertiggestellt sein“, so Bodo Krüger. „Dann haben alle Wagen ein Dach über dem Kopf. Leider stehen derzeit noch einige der gut erhaltenen Wagen im Freien. Einmal mehr hat sich nun gezeigt, wie wichtig der Bau dieser Halle ist.“

Von Simon Polreich