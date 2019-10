Bitte mehr Transparenz bei Lebensmitteln

Hannover

Vergammelte Wurst, Bakterien in der Milch – und jetzt noch Spuren von Mineralöl in Milchpulver für Babys. Es ist schon wieder ganz schön unappetitlich, was den Verbrauchern in den vergangenen Wochen aufgetischt wird. Und wer ahnt schon, was wir noch alles Ekliges verspeisen, ohne es zu wissen.

Eltern wollen wissen, was sie ihren Babys füttern

Oft heißt es auch, es herrscht keine akute Gesundheitsgefahr – wie nun bei den Milchpulver-Produkten. Aber trotzdem würden die Eltern gerne wissen, was sie an ihre Babys verfüttern. Und das ist der größte Skandal: Die Bevölkerung wird entweder gar nicht oder nur häppchenweise informiert.

Beispiel die Wurst des Herstellers Wilke: Die Behörden konnten nicht nachvollziehen, in welchen Supermärkten und Restaurants das verunreinigte Fleisch landete – obwohl das im EU-recht so vorgesehen ist. Der nächste Skandal: Die katastrophalen Hygienezustände bei Wilke waren offenbar seit Monaten bekannt. Aber das mit den Kontrollen ist eine Art Glücksspiel – es gibt einfach zu wenig Personal.

Höchste Zeit für ernsthafte Konsequenzen

Und wenn dann in einem Betrieb was gefunden wird – erfährt es die Öffentlichkeit auch nicht. Höchste Zeit für ernsthafte Konsequenzen: Es muss viel mehr Prüfer geben, die Ergebnisse müssen nach dänischem Vorbild veröffentlicht werden, im Internet und an der Ladentür des Betriebes. Sonst bleibt es unappetitlich.

