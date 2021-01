Hildesheim

Priester Georg M. (1937 bis 2019) wirkte an vielen Stätten: in Ronnenberg ( St. Morus), Lehre (Kreis Helmstedt, St. Martin), Salzgitter (Christ König) und Cuxhaven ( St. Marien). Laut einer Pressemitteilung des Bistums Hildesheim hatte der Mann eine pädosexuelle Neigung. Und er soll als Ruhestandsgeistlicher 2015 in Wolfenbüttel ( St. Petrus) einen Jungen sexuell missbraucht haben.

Die katholische Kirche hat nun Wolfgang Rosenbusch, lange Zeit Vorsitzender Richter der Schwurgerichtskammer am Landgericht Hannover, als Leiter einer Kommission mit weiteren Experten berufen. Sie soll klären, ob sich Georg M. auch an weiteren Orten sexueller Verbrechen schuldig gemacht habe.

Georg M. : Karriere begann 1969 als Kaplan

„Ich stehe für Zeitzeugen zur Verfügung“, beschreibt Wolfgang Rosenbusch seine Rolle. Es gelte ein langes Berufsleben aufzuarbeiten. Da die Entscheidung der Diözese, ihn zu berufen, erst einige Tage alt sei, könne er sich noch nicht inhaltlich äußern.

Als Kaplan arbeitete Georg M. seit 1969 in Bad Gandersheim (Kreis Northeim, St. Maria Himmelfahrt), Groß Ilsede (Kreis Peine, St. Bernward), Salzgitter-Gebhardshagen ( St. Gabriel) und Uelzen (Zum göttlichen Erlöser). „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keinen Hinweis auf eine Strafanzeige in den Akten gefunden“, erklärte ein Sprecher der bischöflichen Pressestelle. Das könne sich aber im Laufe der Recherchen noch ändern.

Die zweite externe Arbeitsgruppe

Seit April 2019 sei es die zweite externe Arbeitsgruppe, die das Bistum Hildesheim einberufen habe. Die erste Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der sexualisierten Gewalt und Machtmissbrauch in der Ära des verstorbenen Hildesheimer Bischofs Heinrich Maria Janssen von 1957 bis 1982. Die ehemalige Niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz leitet die Arbeitsgruppe. Der 1988 verstorbene Bischof soll einen zehnjährigen Jungen schwer sexuell missbraucht haben. Ob Janssen selbst einen Zehnjährigen schwer sexuell missbrauchte, ließ sich nicht mehr beweisen.

Georg M. wurde 1969 zum Priester geweiht. Also in der Amtszeit von Bischof Janssen. M. starb 2019 im Alter von 81 Jahren. Die Tat des Geistlichen 2015 in Wolfenbüttel sei von einem Zeugen beobachtet worden. Deshalb habe man die Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, so der Pressesprecher. Es handelte sich um eine Tat, die eher am unteren Rand des sexuellen Missbrauchs anzusiedeln ist. Ob der Wechsel der Einsatzorte als Kaplan oder Priester in Zusammenhang mit Übergriffen auf Kinder oder Jugendliche stehe, sei derzeit nicht bekannt, so der Pressesprecher. Aber auch das werden die Experten um Richter a. D. Rosenbusch thematisieren.

Der Beraterstab in Fragen sexualisierter Gewalt ist telefonisch unter 05121/1748266 erreichbar (mail: beraterstab@bistum-hildesheim.de). Zeitzeugen können Richter a. D. Wolfgang Rosenbusch unter 0151/66058051 erreichen. Opfer sexueller Gewalt können sich unter dem Link www.bistum-hildesheim.de/missbrauch an unabhängige Fachleute wenden.

