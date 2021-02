Hannover

Sonne – endlich! Der ohnehin schon trübe Monat Januar brachte in Hannover noch einmal 40 Prozent weniger Sonnenstunden als üblich. Dann kam der Februar mit Bitterkälte, Eisregen und Schneechaos. Umso mehr genossen viele am Sonnabend das frühlingshafte Wetter mit bis zu 17 Grad. „Einfach herrlich“, schwärmte Anna Metzler, die sich mit Hermann Ratje am Mittag auf einer Bank hinter dem Neuen Rathaus die Sonne ins Gesicht scheinen ließ.

Und das bereits seit einer Dreiviertelstunde. „Wenn es irgendwo eine Toilette gäbe, die wir nutzen könnten, würden wir auch noch viel länger bleiben“, sagte Ratje und lachte. Ein „ganz anderes Lebensgefühl“ brächten Sonne und Wärme mit sich. „Das ist ja auch für die Bildung von Vitamin D wichtig. Das hat ja zuletzt doch etwas gefehlt“, erklärte er.

„Vor einer Woche sind wir noch gerodelt“

Ein paar Meter weiter im Maschpark hatten Laura und Ricardo Valdix für sich und Tochter Lea (2) eine Picknick-Decke ausgebreitet. Zugleich die Halbzeitpause bei einer Schnitzeljagd, die eine Fußball-Mannschaftskameradin von Laura Valdix vom TuS Kleefeld für die anderen Teammitglieder organisiert hatte. „Wir finden heute noch einen Schatz“, zeigte sie sich zuversichtlich.

„Vor einer Woche sind wir noch gerodelt“, erinnerte sich Ricardo Valdix – und kann das kaum glauben angesichts des plötzlichen Frühlingseinbruchs, der die Temperaturen binnen weniger Tage um fast 30 Grad steigen ließ. Und so soll es auch in den kommenden Tagen bleiben. Wie ungewöhnlich das für diese Jahreszeit ist, verdeutlicht Dominik Jung, Wetterexperte beim Portal wetter.net mit einem Vergleich: „Das ist in etwa so, als hätten wir im Juli eine Woche lang 40 bis 42 Grad. Das ist schon eine Hitzewelle“.

Pause von der Schnitzeljagd: Laura (von links), Lea und Ricardo Valdix beim Picknick im Maschpark. Quelle: Ilona Hottmann

Trotz frostigem Start: Februar wird wohl deutlich zu warm

Noch am Freitag habe die bisherige Durchschnittstemperatur bei -2,3 drei Grad und damit unter dem üblichen Hannover-Mittel im Februar von 1,2 Grad gelegen. Angesichts der Aussichten für die kommenden Tage von bis zu 19 Grad am Mittwoch rechnet Jung jedoch damit, dass der Monat unter dem Strich trotz des strengen Frosts zu Beginn am Ende „deutlich zu warm“ sein wird.

So sehr viele das warme Wetter insbesondere in Corona-Zeiten genießen: Für manche bringt das auch Probleme mit sich. „Wir liegen mindestens acht Wochen vor der Zeit. Die Natur wird explodieren. Allergiker können sich schon mal auf eine harte Pollenbelastung einstellen“, warnt Jung. Spätestens am Mittwoch rechnet er in Deutschland mit „blühenden Landschaften“.

Aktuell kein weiterer Wintereinbruch in Sicht

Gegen Ende der kommenden Woche sei zwar mit sinkenden Temperaturen zu rechnen. Ein Wintereinbruch sei aktuell jedoch nicht in Sicht. Trotzdem sollten Hobbygärtner noch keine empfindlichen Pflanzen aussetzen und niemand sollte schon die Winterreifen abmontieren. „Späte Kaltlufteinbrüche mit Schnee bis in tiefe Lagen sind bis weit in den April hinein immer noch möglich“, sagt Jung.

Regel-Verstöße am Maschsee: Nicht alle hielten sich an die Maskenpflicht. Große Probleme sah die Polizei am Sonnabend allerdings nicht. Quelle: Ilona Hottmann

Die Polizei in Hannover war wegen des guten Wetters mit einem größeren Aufgebot im Einsatz, um an beliebten Punkten wie zum Beispiel am Maschsee die Einhaltung der Corona-Regeln durchzusetzen. „Es gab vereinzelt Verstöße, aber nichts was aus dem Rahmen fallen würde“, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Von Christian Bohnenkamp