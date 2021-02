Hannover

Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch haben sich die beiden die Initiativen „Familien in der Krise“ und „Kinder brauchen Kinder“ an Hunderte politische Entscheidungsträger auf kommunaler, Landes- und Bundesebene gewandt, darunter allein 130 Entscheider in Niedersachsen. Die Botschaft des eindringlichen Appells: „Nehmen Sie die Last der Pandemiebekämpfung von den Schultern der Kinder und Jugendlichen.“ Am Wochenende überreichten sie dem Kanzleramt zudem eine von mehr als 20.000 Personen gezeichnete Petition zur Öffnung von Kitas und Schulen.

Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sprach sich am Dienstag im NDR für die baldige Öffnung von Schulen und Kitas aus. Dies sei dringend notwendig, so die Ministerin, weil die jetzige Belastung im Corona-Lockdown in manchen Familien in Richtung Kindeswohlgefährdung gehe. Besonders dramatisch sei die Situation in sozialen Brennpunkten. Giffey: „Dort sehen wir Verluste an Bildung, depressive Verstimmungen und Vereinsamung. Dem müssen wir entgegentreten.“ Die Antwort der Politik dürfe nicht länger sein: „Es bleibt alles zu.“ Die SPD-Politikerin schlug vor, bis Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind, sollte an den Schulen intensiv getestet werden, etwa zweimal in der Woche.

Zunahme der psychosozialen Belastungen

Seit Monaten setzen sich die beiden Initiativen für die Rechte und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien ein. Die Politik müsse endlich die enormen negativen Folgen auf die rund 13,5 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland berücksichtigen und Abhilfe schaffen. „Nicht nur die Berichte über massive Bildungsverluste bei fast allen Schülern, vor allem die Meldungen über zunehmende psychosoziale, emotionale und auch physische Belastungen und Erkrankungen bereiten uns große Sorgen”, sagt die Sprecherin von „Familien in der Krise“, Sina Denecke aus Hannover. Auch Kinderärzte fordern immer lauter eine sofortige Rückkehr zum Präsenzunterricht. So könnten Hygienemaßnahmen wie regelmäßige Schnelltests oder eine Entzerrung des Schülertransports die bestehenden Maßnahmen an Schulen effektiv ergänzen.

Die leeren Versprechen der Politik

Die Bündnisse werfen der Politik leere Versprechen vor. Denecke betont: „Die Beteuerungen Kitas und Schulen, wenn überhaupt, dann nur zuletzt zu schließen, waren laut und zahlreich. Und doch sind sie gleichzeitig mit Friseuren, Baumärkten und Schuhgeschäften geschlossen worden, Homeoffice wird weiterhin nur empfohlen.“ Dies zeige deutlich den Stellenwert von Kindern. Denecke warnt: „Diesen immensen Verlust an Bildungszeit können wir uns als Gesellschaft nicht noch einmal leisten. Kinder und Jugendliche fortgesetzt mit der Hauptlast der Pandemie zu belasten, ist in keinster Weise gerechtfertigt."

Schulschließungen kosten künftige Generationen Billionen

Auch Bildungsforscher und Ökonomen sind sich seit Langem einig: Den Preis für geschlossene Schulen zahlen in der langen Frist die Schüler selbst, weil ihnen teils essenzielle Bildung entgeht. Das Münchner Ifo-Institut kommt bei seinen Berechnungen auf verstörend hohe Zahlen. Demnach könnten sich die negativen Folgen der Schulschließungen während der Pandemie auf bis zu 3,3 Billionen Euro belaufen. Die Auswirkungen beträfen sowohl die einzelnen Schüler, durch Folgeeffekte aber auch die gesamte Volkswirtschaft, warnte der Bildungsökonom des Ifo-Instituts, Ludger Wößmann, im „Handelsblatt“.

Ökonom warnt: Massive Schäden trotz Digitalunterrichts

Sollten die Schulen bis Ende Februar geschlossen bleiben, müsse von einem Verlust beim Lebenseinkommen der Schüler im Schnitt von 4,5 Prozent ausgegangen werden. Müssten die Schulen sogar bis Ende März geschlossen bleiben, weil Deutschland die Pandemie nicht in den Griff bekommt, wären es laut Wößmann sogar mehr als vier Billionen Euro. Und der Experte ist sicher: „Dieser massive Schaden wird aller Voraussicht nach auch trotz des Digitalunterrichts eintreten.“

Von Britta Lüers