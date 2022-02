Hannover

An Tatendrang mangelt es ihm nicht, so viel ist klar. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) ist seit 100 Tagen im Amt und hat am Montag eine erste Bilanz gezogen. Die fällt, wie sollte es anders sein, überwiegend positiv aus. Die Impfkampagne habe er vorangetrieben, betont er, Konzepte zur Verkehrsplanung vorgelegt und eine Viertel Million Euro für kostenlosen Schwimmunterricht ausgegeben. „Die ersten 100 Tage waren sehr turbulent und standen im Zeichen der Corona-Pandemie“, sagt Krach.

Viel ist in Krachs Bilanz die Rede davon, dass er Probleme nicht hinnehmen wolle und Konflikte auch mal aushalte. „Da müssen wir rangehen“ ist ein beliebter Satz von Steffen Krach. Aber hat er wirklich die Ärmel hochgekrempelt? Wo sind ihm Fehler unterlaufen und welche Baustellen liegen noch vor ihm? Die NP gibt einen Überblick.

Das hat der neue Regionspräsident geschafft

Krach hat ohne Zweifel die Impfkampagne der Regionsverwaltung maßgeblich beschleunigt. Er stockte die mobilen Impfteams kräftig auf, richtete Impfstationen im hannoverschen Stadtgebiet und in Umlandkommunen ein. 57 Prozent der Menschen in der Region Hannover haben inzwischen eine dritte Impfung („Booster“) bekommen, mehr als im Bundesdurchschnitt. Die Erstimpfungsquote liegt bei 77 Prozent. „Wir haben den Impfturbo eingelegt“, sagt Krach. Auch die Oppositionsparteien in der Regionsversammlung, CDU und FDP, sehen das Vorgehen Krachs als Erfolg. „Wir haben uns sehr über den Impfaktionismus von Steffen Krach gefreut“, sagt CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek.

Viele Menschen haben das Impfangebot der Region Hannover genutzt. Quelle: Samantha Franson

Krach ist ein Corona-Hardliner. Bereits im November hat das Gesundheitsamt der Region für Kneipen, Friseure und Fitnessstudios die 2G-Regel vorgeschrieben: Nur Geimpfte und Genesene sollten Zutritt bekommen. Damit preschte Krach vor, und das Land Niedersachsen zog später nach. Zur Strategie des neuen Regionspräsidenten zählt, Geimpften den Alltag zu erleichtern, Ungeimpften zu erschweren, um so den Druck zu erhöhen, sich doch noch einen Piks zu verpassen.

Die Regionsspitze hat ein ambitioniertes Verkehrskonzept für die nächsten Jahre vorgelegt. Konkret soll der Autoverkehr innerhalb der Grenzen Hannovers um 60 Prozent reduziert werden, in den Umlandkommunen um 45 Prozent. Immer mehr Pendler sollen auf öffentliche Verkehrsmittel und aufs Fahrrad umsteigen. Neue Stadtbahnlinien sollen entstehen, mehr Park-and-Ride-Plätze gebaut werden. Vieles davon klingt nach Zukunftsmusik, aber immerhin geht Krach das Thema Verkehrswende an.

Immer weniger Grundschüler können schwimmen. Quelle: Rolf Vennenbernd

Immer weniger Kinder im Grundschulalter lernen schwimmen – diese Tendenz hat sich infolge der Corona-Pandemie beschleunigt, denn in den beiden vergangenen Jahren waren Schwimmbäder oft monatelang geschlossen. Krach hat 250.000 Euro für kostenlosen Schwimmunterricht spendiert, doch damit ist das Problem noch nicht gelöst. Es fehlen genügend Wasserflächen für Sportschwimmer, Badbesucher und Schwimmschüler. Zudem fehlt den Kommunen Personal, sodass etliche Schwimmhallen bereits im Mai schließen, damit die Mitarbeiter dann Freibäder betreiben können. Krach will das nicht hinnehmen und kündigt an, mit den Kommunen und dem DLRG zu sprechen. „Dann müssen die Bäder eben länger geöffnet bleiben“, sagt er. Schließlich gehe es darum, dass Kinder wenigstens ihr Seepferdchenabzeichen schaffen.

Diese Pannen sind dem Regionspräsidenten unterlaufen:

Impfkampagne: Steffen Krach hat beim Impfen viel Druck gemacht – vielleicht zu viel Druck. Gleich zwei Pannen in Impfzentren in der Region Hannover stellten nach Angaben des Gesundheitsamts keine Gefahr für die Betroffenen dar. Sie sind aber geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfkampagne zu beeinträchtigen. Das sieht Krach selbst so.

Die erste Panne gab es im Impfzentrum im Zoo Hannover. 21 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren bekamen Erwachsenenimpfstoff und so die dreifache Menge der in ihrem Alter vorgesehenen Dosis.

Möglicherweise war das eine Folge von Personalknappheit. Krach hatte bestehende Impfteams mit Amtsantritt personell halbiert. Krach konnte so schnell eine große Zahl von neuen Impfteams präsentieren, womit er durchaus Eindruck gemacht hatte.

Im Zoo wurden die Impfteams nach der Panne personell wieder aufgestockt. Es wurde ein Vier-Augen-Prinzip beim Bereitstellen und Aufziehen der Spritzen eingeführt. Außerdem werden im Zoo nur noch Kinder geimpft.

Am Zoo Hannover werden jetzt nur noch Kinder geimpft. Quelle: Katrin Kutter

Zeitgleich gab es eine zweite Panne, die Auswirkungen an etlichen Impfstandorten in der gesamten Region Hannover hatte, wie Mitte Januar bekannt wurde: Mehr als 3000 Menschen bekamen zwischen dem 2. und 11. Januar Impfstoff verabreicht, dessen Lagerdauer zwischen drei und neun Tagen abgelaufen war. Der Impfstoff hätte vernichtet werden müssen.

Die Panne nehmen die Johanniter auf ihre Kappe. Sie beruhe auf einem Missverständnis, erklärte eine Sprecherin der Hilfsorganisation. Der Impfstoff sei den Johannitern am 13. Dezember übergeben worden. Die Mitarbeiter seien davon ausgegangen, dass er erst an jenem Tag aufgetaut worden war. Tatsächlich war die Charge aber schon Anfang Dezember aus dem Tiefkühlschrank genommen und danach bei Kühlschranktemperatur gelagert worden. Bei -25 bis -15 Grad Celsius kann der Impfstoff bis zu sieben Monate gelagert werden. Aufgetaut ist er nur noch 31 Tage gut.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach ersten Angaben der Region aus dem Januar waren genau 3094 Patienten an 26 Impfstandorten betroffen. Allerdings ist die tatsächliche Zahl höher, wie eine Sprecherin von Krach am Montag einräumte. Die Hilfsorganisation habe „in der vorletzten Woche gemeldet, dass die übermittelten Datensätze nicht vollständig waren“. Um wie viele Betroffene mehr es sich genau handelt, konnte die Sprecherin nicht sagen. Aber alle seien mittlerweile angeschrieben worden.

Böllerverbot: Krach neigt zu öffentlichkeitswirksamen Ankündigungen. So etwa, als er zu Silvester ein regionsweites Böllerverbot in Aussicht stellte, wovon er wenig später wieder Abstand nahm. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hatte ein solches flächendeckendes Verbot schon im Vorjahr untersagt – es hätte sich auch ein Jahr später kaum durchsetzen lassen.

Krach neigt zu öffentlichkeitswirksamen Ankündigungen. So etwa, als er zu Silvester ein regionsweites Böllerverbot in Aussicht stellte, wovon er wenig später wieder Abstand nahm Quelle: Torsten Lippelt

Den Rückzieher hätte sich Krach sparen können, würde er auf seine Fachleute im Verwaltungsapparat der Region hören. Im Umkreis des Regionshaueses heißt es, dass der neue Regionspräsident zu einsamen Entscheidungen neige. Er habe einen Kreis junger Parteigänger um sich geschart, und neige zu Entscheidungen, die häufig mehr am Effekt als an der Sache orientiert seien. Beobachter sagen ihm nach, dass er wenig Verbindung in den Apparat im Regionshaus aufgebaut hat. Von einem Kulturbruch ist die Rede.

Das sind die Baustellen des Regionspräsidenten:

Trotz Hilfen von Bundeswehrsoldaten ist das Gesundheitsamt der Region überfordert. Das räumt auch Krach ein. „Die Beschäftigten arbeiten schon jetzt über der Belastungsgrenze“, sagt er. Das Einhalten von Quarantänevorschriften bei Coronainfektionen hat das Amt an die Betroffenen abgegeben. Mit dem Ausstellen von Genesenennachweisen, die angesichts etlicher Infektionen jetzt massenweise anfallen, kommt das Amt kaum hinterher. Sollte der Bundestag eine allgemeine Impfpflicht beschließen, kommt auf das Gesundheitsamt noch mehr Arbeit zu. „Wir brauchen dann Unterstützung vom Bund“, fordert Krach. Auch die Ordnungsämter seien dann gefragt, Impfpässe zu kontrollieren. Trotz der Widrigkeiten befürwortet Krach eine allgemeine Impfpflicht.

Krach ist es zwar gelungen, mehr Menschen zum Impfen zu bewegen, dennoch dürfte die bisherige Quote von 77 Prozent Erstimpfungen kaum ausreichen, um im nächsten Winter weitere Infektionswellen abzuwehren. „Wir müssen die Impflücke schließen“, sagt Krach. Lieber wolle er dauerhaft Impfangebote unterbreiten, als dauerhaft über Lockdowns nachdenken.

Insbesondere der Einzelhandel in der Innenstadt leidet unter der Corona-Krise. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Corona-Krise sind etliche Betriebe in die Knie gegangen. Krach hat sich vorgenommen, der angeschlagenen Wirtschaft zu helfen. „Wir können aber nicht die Finanz-Bazooka herausholen“, sagt er. Dennoch müsse es jetzt darum gehen, gute Bedingungen zu schaffen, etwa für die Ansiedlung von Unternehmen. Krach kündigt eine „Bedarfsinventur“ an, um herauszufinden, wo die Regionsverwaltung den Betrieben entgegenkommen kann.

Krach ist ein Fan des 365-Euro-Jahrestickets für Busse und Stadtbahnen, obwohl die Üstra und auch sein Parteifreund und Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz skeptisch bleiben. Die Subventionen für ein solches Ticket seien zu hoch und der Effekt zu gering, heißt es zur Begründung. Dennoch hält Krach daran fest und kündigt an, noch in diesem Jahr ein Konzept vorzulegen.

Ein dickes Brett muss Krach in den kommenden Jahren bohren: Bis 2035 soll die Region Hannover klimaneutral sein. Dazu sollen mehr Solaranlagen auf Dächer geschraubt und mehr Windräder aufgestellt werden. Letzteres dürfte schwierig sein, weil 98 Prozent der Regionsfläche als Standort für Windräder gar nicht nutzbar sind – wegen Abstands- und Gefahrenvorschriften. Hier hofft Krach auf Lockerungen vonseiten des Bundes. „Auch die Planungen für Windkraftanlagen dauern mir zu lange“, sagt er.

Die Region will das Anbringen von Solaranlagen auf Dächern fördern. Quelle: Jochen Tack

Einen Schuldenberg von fast 200 Millionen Euro türmt das Regionsklinikum in den kommenden Jahren auf. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Krankenhäuser in der Coronakrise lukrative Operationen und Behandlungen verschieben mussten. Zum anderen macht den Kliniken die Kostenerstattung der Krankenkassen über sogenannte Fallpauschalen zu schaffen, die beileibe nicht alle Ausgaben decken. Krach sucht aber nicht nur die Schuld in äußeren Umständen. „Auch wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, sagt er. Kliniken zu schließen, sieht er nicht als Lösung an, aber man könne sich über die Größe von einzelnen Einrichtungen unterhalten und man müsse die Profile der Regionskliniken schärfen. „Wir haben kein Reha-Zentrum in der Region Hannover. Darüber sollten wir nachdenken“, regt Krach an. Um einen Weg aus der Schuldenfalle zu finden, will sich der Regionspräsident Hilfe von externen Beratern suchen. Alles müsse auf den Prüfstein, sagt er.

Der Insta-Präsident Im Wahlkampf um das Regionspräsidentenamt hat Steffen Krach großen Wert auf ansprechende Auftritte auf Internetplattformen wie Instagram oder Twitter gelegt – und dabei in seiner Partei durchaus neue Maßstäbe für den gut inszenierten Social-Media-Auftritt gesetzt. Die Bilder glänzend, die Schnitte schnell, der Ton professionell. Verantwortlich dafür war das sogenannte #teamkrach aus jungen Sozialdemokraten um seinen Wahlkampfmanager Djego Finkenstedt und Isabel Rother, Rechtsfererendarin, Genossin im Bezirksrat Nord und Mitglied im Juso-Landesvorstand. Mittlerweile ist sein Auftritt bei Instagram @steffenkrach nur noch Privatsache. Dafür gibt es nun einen neuen Kanal, der Krachs Wirken als Regionspräsident begleitet – @regionspraesident. Betrieben wird der nun aus der Pressestelle der Region. Dafür wurde keine neue Stelle geschaffen, wie eine Sprecherin betont. Es wurde eine „Bestandstelle inhaltlich neu ausgerichtet“ und mit einer Person besetzt, die Instagram bespielen kann und nach Entgeltgruppe 9a TVöD bezahlt wird (zwischen 3070 und 4260 Euro brutto im Monat). Das sei Teil einer „Kommunikationsoffensive“, die Menschen in der Region Hannover über die Arbeit zu informieren. Das sieht immer noch gut aus, was zum Teil an Krach selbst liegen mag, aber der Anteil der Bilder mit Anzugträgern ist deutlich höher. Dafür weniger Tennis, weniger Wärme. Und doch gibt es weiterhin Krach im Privaten, am Sonntag am Küchentisch, im Hoodie und mit Dreitagebart. Beim Aktenstudium.

Krach hat sich geärgert, als vor einigen Wochen eine Umfrage veröffentlich wurde, in der Hannover bei der Attraktivität von Landeshauptstädten auf den vorletzten Platz fiel. „Der schlechte Ruf Hannovers wirkt sich schädigend aus, etwa bei der Ansiedlung von Unternehmen“, findet Krach. Daher setzt er auf eine neue Imagekampagne und ist auch bereit, der Hannover Marketing und Tourismus GmbH mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Von Andreas Schinkel und Karl Doeleke