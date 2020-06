Hannover

Das Klinikum Region Hannover (KRH) hat 2019 ein großes Defizit produziert. Doch nach Lage der Dinge haben die fast 8000 Mitarbeiter einen guten Job gemacht. Das Minus liegt bei 12,8 Millionen Euro. Ohne Zinsen, Abschreibungen und Steuer weist der Jahresabschluss ein Plus von 6,4 Millionen Euro auf.

„Bei den Investitionen mussten wir in die Eigenfinanzierung gehen“, sagt KRH-Geschäftsführerin für Finanzen Barbara Schulte. Das Klinikum habe 28 Millionen im vergangenen Jahr aus eigener Kraft für Investitionen gestemmt. Obwohl eigentlich das Land dafür zuständig sei, ebenso wie für die Bezahlungen von Zinsen und Abschreibungen.

KRH findet Fachkräfte

Erfreulich: Das KRH konnte den Personalstamm um fast 150 Vollzeitkräfte erhöhen – trotz eines bundesweiten Pflegenotstandes. Aber die Gesetze aus Berlin (zum Beispiel das Pflegestärkungsgesetz) erzeugen aus KRH-Sicht oft das Gegenteil. „Statt mehr Pflege am Bett bewirken die Reformen weniger Versorgung mit noch höherem bürokratischen Aufwand und damit noch mehr Belastung für Beschäftigte“, sagt Schulte. Motto: schreiben statt pflegen.

Hinzu kommt, dass der Medizinische Dienst der Krankenversicherung ( MDK) die Rechnungen in zunehmenden Maße prüft und medizinische Leistungen für überflüssig erklärt. So fehlen dem Klinikum in 2019 rund elf Millionen Euro. Regionspräsident und KRH-Aufsichtsratsvorsitzender Hauke Jagau ( SPD): „Das gibt es in keinem anderen Bereich. Die Krankenkassen tun so, als hätten sie die besseren Ärzte. Haben sie aber nicht.“

Sorgt Corona für wirtschaftliche Verwerfungen im Klinikum?

Und jetzt auch noch Corona. Die Pandemie bringt das KRH in mehrfacher Hinsicht aus dem Gleichgewicht. So mussten über viele Wochen planbare Operationen abgesagt werden, die Bettenpauschale für Covid-19-Patienten läuft am 30. September aus. „Dann ist aber die Pandemie noch nicht vorüber“, sagt Geschäftsführer Personal Matthias Bracht. Die Ausgaben für Sachmittel (zum Beispiel Atemschutzmasken) seien völlig unzureichend, meint Schulte.

An einem Beispiel zeigt Bracht die Perversion des gelenkten Wirtschaftsbereichs Gesundheit auf. „Ein Corona-Patient, der nicht auf der Intensivstation liegt, bringt weniger Geld als ein freigehaltenes Bett für einen an Covid-19-Erkrankten.“ Die Vergütung der Behandlung von Corona-Patienten sei bislang nicht geklärt. Seine Befürchtung: Die Krankenhäuser, die viele Pandemie-Patienten behandelt haben, werden die Verlierer sein.

