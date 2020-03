Die Region steigert ihre Bemühungen, mehr Fahrgäste für den Nahverkehr zu gewinnen – und richtet Bushaltestellen mit Fahrradbügeln aus. Zunächst nur an den Sprinter-Linien 400 und 500, später auch an anderen Bus- und Stadtbahnlinien. Der Behörde geht es um die sogenannte „erste und letzte Meile“ von und bis zu den Haltestellen.

Nahverkehr - Fahrradständer an Bushaltestellen – erstmal nur im Umland