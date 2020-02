Bier und Hochwasser: NP-Redakteur erinnert sich an seine Zeit im Musiktheater Bad

Hannover

Mein erster Arbeitseinsatz im Musiktheater Bad endete mit einem Sturz vom Barhocker. Es war eine der legendären 1.-Mai-Feiern. Ich hatte Tag und Nacht im Kühlkeller verbracht. Meine Aufgabe: Die Bierfässer zu wechseln, sobald ich hörte, dass eines leer war, und – man hatte mir nachdrücklich versichert, dass das zum Job gehöre – mit jedem Kollegen, der eine Pause machte, einen Sauren zu trinken. Es waren viele Fässer und viele Saure.

Sieben Jahre habe ich in den 90ern im Bad gearbeitet, so ungefähr – der bekannte Spruch, dass wer sich an die 90er noch erinnern kann, nicht dabei war, bei diesem kleinen Biotop in Herrenhausen, in dem sich die alternative Szene der Stadt traf. Aber Momentaufnahmen blitzen auf, wie in einem Fotoalbum.

Hochwassereinsatz in Anglerhose

Ich erinnere mich an Festivals mit 12.000 Besuchern und mehr. An die überflutete Anlage im Winter, wenn man in Anglerhosen in den Kühlkeller stapfte und hochstellte, was zu retten war. An die Pumpe im Abwasserkanal auf der anderen Seite des Hauses, die jede Nacht gesäubert werden musste. Seitdem weiß ich, welche Dinge man – und vor allem frau – besser nicht ins Klo wirft.

War häufiger mal überflutet: Das Musiktheater Bad in Herrenhausen. Quelle: Archiv

Ich erinnere mich an Rammstein bei ihrer ersten Tour, die erst im kleinen Saal fackelten und später an meiner Theke die Ossi-Karte zogen, weil sie doch so arm waren und so durstig. Ich erinnere mich, wie ich Nirvana einmal nicht gesehen habe, weil die damals – vor ihrem Durchbruch mit dem Album „Nevermind“ – eben doch nur eine weitere Band langhaariger Gitarrenzausel waren und doch noch ein paar Bierfässer an die Außentheken zu verteilen waren.

Daran, wie die Trash-Metaller von GWAR das Becken mit Blutfontänen beschmierten. Oder an Chauvi-Rocker Glenn Danzig, der verlangte, man möge ihm Damen mit eigenen Wohnungen im Einzugsgebiet zur Verfügung stellen. Was nicht geschah.

Es gab immer esoterischen Reispamp

An Götz Alsmann, der als Essenswunsch vermerkte: „Kein esoterischer Reispamp“. Es gab immer esoterischen Reispamp und – wenn eine US-Band mal wieder lieber zu McDonald’s fuhr – mehr davon fürs Personal. Aber wenn Alsmann dann auf der Bühne bei einem weiteren 1.-Mai-Fest „Yellow Submarine“ spielte, sangen sie alle gemeinsam mit, die Kerle in Cowboystiefeln und die Kampflesben, die Saufnasen und Straight-Edge-Asketen. Eine große alternative Familie.

Irgendwann war die kollektive Party vorbei. Techno kam, und die Besatzung des Badedampfers zerstreute sich. Aber die Zeit bleibt unvergessen. Die Narben vom Sturz damals erinnern mich daran.

Von Stefan Gohlisch