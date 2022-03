Verkehr in Ahlem - Bezirksrat beschließt Ausbau des Trampelpfads An der Gartenbauschule in Ahlem

Da der momentan vorhandene Gehweg entlang der Fahrbahn Heisterbergallee in Hannover-Ahlem nur durch Queren der Gleise zu erreichen ist, soll ein bereits bestehender Trampelpfad ausgebaut werden.