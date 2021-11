Hannover

Die Grünen stellen im wichtigen Bezirksrat Mitte ab sofort den Bezirksbürgermeister. Der 28-jährige Jannik Schnare folgt auf CDU-Frau Cornelia Kupsch. Dabei war Schnare nicht einmal selbst anwesend. Wie seine Parteikollegen mitteilten, fehlte er aus persönlichen Gründen. In der konstituierenden Sitzung des neuen Bezirksrates am Montag war er allerdings per Laptop zugeschaltet. Auf diesem Wege teilte er nach seiner Wahl auch mit, dass er das Amt annehmen werde. „Sehr gerne“ sogar, wie Schnare versicherte.

Die Grünen waren bei der Kommunalwahl im September mit 36,8 Prozent der Stimmen klar stärkste Kraft geworden. Für die Mehrheit reichte das allerdings nicht. Sie haben deshalb eine Koalition mit der SPD geschmiedet, die 21,8 Prozent der Stimmen holte. Die Grünen haben in dem Gremium nun sieben der 19 Sitze, die SPD kommt auf vier. Zusammen hat die Koalition damit elf der 19 Stimmen im Bezirksrat.

CDU-Bürgermeisterin Kupsch hätte gerne weitergemacht

Die CDU hatte erneut Kupsch für das Amt der Bezirksbürgermeisterin vorgeschlagen. Sie hätte gerne weitergemacht. „Es ist noch einiges liegen geblieben“, sagte sie. Unter anderem wollte Kupsch den bereits laufenden Dialog zur Zukunft von Hannovers Innenstadt bis zum Ende begleiten. Wie sie der NP berichtete, hätte sie sich auch vorstellen können, ihr Amt nur für ein weiteres Jahr auszuüben.

Grüne und SPD hatten jedoch andere Pläne. Das Werben für Schnare übernahm dessen grüner Parteifreund Béla Mokrys. Dieser sei „jung und dynamisch“ und würde dem Bezirksrat Mitte „sicher gut zu Gesicht stehen“, versicherte Mokrys.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwar ist Schnare neu in dem Gremium. Politische Erfahrung hat der Mitarbeiter eines Startup-Unternehmens jedoch bereits im Bezirksrat Nord gesammelt. Durch seinen Umzug in den Bezirk Mitte konnte er sich allerdings dort zur Wahl stellen. Schnare wurde mit elf zu sieben Stimmen in sein Amt gewählt. Da neben dem neuen Bezirksbürgermeister mit Stephan Ferenz ein weiteres Neumitglied aus den Reihen der Grünen in der konstituierenden Sitzung fehlte, muss Schnare mindestens zwei Stimmen außerhalb der Koalition geholt haben.

SPD-Kompromiss: Pollok-Jabbi nur 2,5 Jahre Vize-Bürgermeisterin

Zur stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin wählte das Gremium SPD-Frau Gunda Pollok-Jabbi, die in der vergangenen Ratsperiode von den Linken zur SPD gewechselt war. Dem vorausgegangen war allerdings ein parteiinternes Gerangel. Denn in Mitte mischen gleich zwei Ortsvereine der SPD mit. Sowohl der aus Mitte als auch der aus der Oststadt wollten den Stellvertreter stellen. Am Ende einigten sich die Genossen auf einen Kompromiss. Zunächst soll die Oststädterin Pollok-Jabbi für zweieinhalb Jahre das Amt ausüben. Dann übernimmt Ali Ramin Ahmadi aus Mitte für den Rest der Ratsperiode.

Im neu gewählten Bezirksrat sind zehn der 19 Mitglieder neu dabei. Die CDU kommt auf vier Stimmen. Die FDP auf zwei. Die Linke und „Die PARTEI“ schicken jeweils einen Vertreter in das Gremium.

Von Christian Bohnenkamp