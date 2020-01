Bezirksbürgermeister fordert: Schule an der Nackenberger Straße dauerhaft zu Grundschule machen

Hannover

Kleefeld wächst, rund 300 Wohneinheiten entstehen in verschiedenen Bauprojekten allein an der Lathusenstraße. Mit dem Gebäudekomplex der Firma Böcon steht das nächste Vorhaben schon in den Startlöchern. Die Vorstellung des Entwurfs nahm Henning Hofmann ( SPD), Bezirksbürgermeister von Buchholz-Kleefeld, am Mittwoch zum Anlass, auf die mitwachsenden Schülerzahlen hinzuweisen. Seine Forderung: Die Schule an der Nackenberger Straße soll dauerhaft zur Grundschule werden.

Derzeit wird die Schule noch als Außenstelle der Grundschule Buchholz-Kleefeld II genutzt. Ein Neubau in Groß-Buchholz ist aber schon geplant. Er soll auf einem bislang unbebauten Areal zwischen Paracelsusweg und Messeschnellweg entstehen. Die Stadt kündigte bereits an, dass der Standort in der Nackenberger Straße auch nach der Fertigstellung erhalten bleiben soll. Unklar ist bislang aber die Schulform, so Hofmann, der sich nun für eine dauerhafte Grundschule starkmacht.

Neue Kita ist jetzt schon voll

„Mit 300 Wohneinheiten in der Lathusenstraße bekommen wir auch viele junge Familien nach Kleefeld“, so der Bezirksbürgermeister. Eine neue Kita, die bereits als Vorgriff auf den erwarteten Zuwachs gebaut wurde, sei jetzt schon belegt – „obwohl noch keine einzige der neuen Wohnungen bezogen ist“, wie Hofmann betont. Schon jetzt müsse daher auch an die steigenden Schülerzahlen gedacht werden. „Deshalb fordere ich, den Standort an der Nackenberger Straße dauerhaft zur Grundschule mit mindestens drei Zügen zu machen.“

Von André Pichiri