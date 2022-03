Hannover

Vor allem die 75 Jahre alte Frau, die sich mit letzter Kraft über die Grenze schleppte, will Wjahat Waraich nicht aus dem Kopf. Kurz nachdem sie polnischen Boden betreten hatte, brach sie entkräftet zusammen. „Das menschliche Leid ist riesig. Es spielen sich schlimme Szenen ab“, berichtet der Arzt, der in Hannover Bezirksbürgermeister in den Stadtteilen Bothfeld-Vahrenheide ist und der an der Grenze zur umkämpften Ukraine geholfen hat.

Der SPD-Politiker, der zurzeit vor allem als Impfarzt arbeitet, war für die Organisation Humanity First im Einsatz im polnischen Medyka, wo sich einer der Grenzübergänge zur Ukraine befindet. Oft kommen dort pro Tag Zehntausende Menschen an. „Die meisten davon zu Fuß. Sie mussten fast alles zurücklassen“, erzählt Waraich.

Viele Geflüchtete unterkühlt und ohne Medikamente

Typische Erkrankungen und Verletzungen, die er behandelt habe, seien Übelkeit, Erbrechen, Erschöpfung und Schnittverletzungen, die sich die Menschen auf ihrer Flucht zugezogen haben. „Viele sind stark unterkühlt“, sagt Waraich. In der Nacht seien die Temperaturen zwischenzeitlich auf Minus 15 Grad gesunken. Er musste sich deshalb auch schon um Erfrierungen kümmern. Ein großes Problem sei außerdem, dass viele Geflüchtete tagelang keine notwendigen Herzmedikamente nehmen oder kein Insulin spritzen konnten.

Ein weiteres Risiko sieht Waraich im Coronavirus, das angesichts des Elends der Flucht oft in den Hintergrund rücke. Aus Sicht des Impfarztes und Betreibers zweier Coronatestzentren sei das ein Fehler. „Die Impfquote ist in der Ukraine nicht so hoch“, weiß Waraich. Zudem sei auch der Impfstatus bei anderen gefährlichen Erkrankungen wie etwa Polio oder Masern unklar. „Eigentlich brauchen wir direkt an der Grenze Hauptverteilzentren, in denen diese Informationen systematisch erhoben werden“, fordert Waraich. Das Coronavirus sei „nicht weg“, warnt er.

Kritik an der EU: Hilfe fast nur durch private Organisationen

Der 34-Jährige sieht vor allem die EU in der Pflicht. „Derzeit liegt die Betreuung an der Grenze fast ausschließlich in den Händen privater Hilfsorganisationen. Von der EU sieht man dort nichts“, kritisiert Waraich. Aus seiner Sicht müssten jedoch „Strukturen mit professionellem Personal“ geschaffen werden. Ziel müsse sein, dass von jedem Flüchtling, der an der Grenze ankomme, der Gesundheitsstatus abgefragt werde, damit möglichst schnell notwendige Hilfe geleistet werden könne.

Abseits des Leids der Flüchtlinge erlebte Waraich allerdings auch Verstörendes. Er kam ins Gespräch mit Amerikanern und Kanadiern, die die Grenze in entgegengesetzter Richtung überquerten. „Die wollen in der Ukraine Krieg spielen und Russen töten“, berichtet der Arzt. Auch andere fragwürdige Gestalten hielten sich im Grenzgebiet auf und versuchten von der Situation zu profitieren, Menschenschmuggler etwa. „Da spielen sich wirklich verrückte Dinge ab“, hat der Mediziner beobachtet.

Brauchen psychologische Betreuung für Traumatisierte

„Beeindruckend“ sei allerdings die Hilfsbereitschaft der Menschen aus Deutschland. „Darauf können wir schon auch stolz sein“, findet der SPD-Mann. Er verteilte in Medyka unter anderem Care-Pakete, für die ein Fußballverein aus dem Ahrtal gesammelt hatte. „Der Klub hat durch das Hochwasser seine kompletten Sportanlagen verloren. Trotzdem gibt es auch dort eine riesige Solidarität“, erzählt der Arzt.

Große Herausforderungen sieht Waraich auf Hannover zukommen. Das Schulsystem werde durch die vielen geflüchteten Kinder und Jugendlichen ans Limit kommen. „Außerdem benötigen wir dringend langfristige psychologische Betreuung. Viele der Geflüchteten haben unmittelbar Bombardements erlebt und sind schwer traumatisiert“, glaubt der Arzt. Er selbst will voraussichtlich im April erneut aufbrechen, um an der Grenze zur Ukraine zu helfen.

