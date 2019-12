Der Liebe wegen – Bezirksbürgermeister zieht nach Braunschweig

Hannover

Er gilt als Hans Dampf, ist ebenso rührig wie beliebt. Doch in wenigen Wochen wird Bezirksbürgermeister Henning Hofmann sein Amt und seine Mandate im Bezirksrat Buchholz-Kleefeld und im Rat aufgeben. Der 41-Jährige zieht um nach Braunschweig – der Liebe wegen.

Beim Karnevalsumzug in Braunschweig hatten die Funken gesprüht. Henning Hofmann, Bezirksbürgermeister von Buchholz-Kleefeld, flirtete heftig mit Julia Kark, Bezirksbürgermeisterin von Timmerlah-Geitelde-Stiddien. Beide standen auf dem Wagen der Bezirksbürgermeister: Er, Mitglied der SPD und zuständig für 45.649 Einwohner, sie Mitglied der CDU und zuständig für 5000 Menschen in einer ländlichen Region.

„Verantwortung für Familie tragen“

Was folgte, war am Anfang nur eine Affäre. „Mein Liebesleben war kompliziert“, räumt Hofmann mit einem verlegenen Lächeln ein. Er war in Hannover gebunden. Als Julia Kark (34 und Förderschullehrerin) plötzlich kein Kaffee mehr schmeckte, die Morgenübelkeit begann und der Schwangerschaftstest positiv ausfiel, hat er sich von seiner Partnerin hier getrennt. „Ich muss Verantwortung für meine Familie tragen.“

Unbändig freut sich der Mann, der Politik, Geschichte und Soziologie studiert hat, auf sein Kind. „Es wird ein Mädchen“, verrät er. „Der Geburtstermin ist Ende März.“ Bis dahin wird er wahrscheinlich seine Wohnung hier aufgeben und sich von allen Wegbegleitern und Freunden verabschieden. Das war es dann nach neun Jahren Rat und Bezirksrat und sieben als Bezirksbürgermeister.

„Ich bin jetzt schon auf einer Abschiedstournee. Und ahne, wie schwer es mir fallen wird“, sagt Hofmann. Noch ein Besuch in der „Schmiede“, noch ein Abstecher zur Pinkenburger Straße, noch einmal feiern mit Kleingärtnern und Kaninchenzüchtern. Noch einmal durch die Stadtteile streifen, die zum Stadtbezirk gehören – da das bürgerliche Kleefeld, dort der Roderbruch, den er „ein Quartier mit Herausforderungspotenzial“ nennt.

Auf roten Sneakers unterwegs

Viele Bürger schätzen den drahtigen Mann, der meistens mit roten Sneakern unterwegs ist. „Deine Turnschuhe werden mir in Erinnerung bleiben“, hat ihm kürzlich einer geschrieben. Doch Hofmann weiß, dass es weitaus mehr sein wird, was er an Spuren hinterlässt. „Dieses Amt Bezirksbürgermeister war für mich maßgeschneidert“, findet er. „Ich bin ein Kümmerer im Kleinen.“

Im Großen allerdings auch. Als im damaligen Oststadtkrankenhaus 800 Flüchtlinge untergebracht waren, sorgte der Bezirksbürgermeister mit für ein Willkommensnetzwerk – am Ende mit 300 Helfern. Er verteilte Zettel mit seinen Kontaktdaten, war manchmal noch um Mitternacht bereit, Streit zu schlichten oder Bedenken von Nachbarn auszuräumen. „Es hat funktioniert“, meint er stolz.

Der Kampf ums Mandat

Vielleicht, so hofft er, könne das auch der frühere Widersacher Gerd Andres, einst Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, mal anerkennen. Beide hatten 2015 um den aussichtsreichen Platz für ein Ratsmandat gekämpft. Andres durchforstete die Protokolle von 48 Ratssitzungen und warf seinem Kontrahenten vor, nie etwas gesagt zu haben.

Nach heftigen Turbulenzen verlor der Politrecke gegen den Nachwuchspolitiker und warf die Brocken im Ortsverein hin. „Wenn in der SPD Jung gegen Alt kandidiert und die Jungen gewinnen, dann sollen diese auch zusehen, wie es weitergeht.“

Liebe über Parteigrenzen hinweg

Wie es in Buchholz-Kleefeld weitergeht, wird jetzt der Bezirksrat entscheiden und aus seiner Mitte Ersatz für Hofmann als Bürgermeister wählen. Trotz der Liebe über Parteigrenzen hinweg will der 41-Jährige Bald-Papa in der SPD bleiben – und auch in Braunschweig politisch mitmischen. „2020 feiere ich 25 Jahre Mitgliedschaft. Das gebe ich doch nicht einfach auf.“

Selbst groß geworden auf dem Lande (im Dorf Lüdersen bei Springe mit 1000 Einwohnern), ist das neue Umfeld von Timmerlah-Geitelde-Stiddien Hofmann schon fast vertraut. Er schwärmt vom Schlachteplatteessen mit der Schweinekasse und dem Adventsbrunch, bei dem sich die beiden Familien trafen. Irgendwann im Frühjahr soll die Hochzeit sein, das Haus werde noch umgebaut. Er müsse sich auch einen Job suchen; das Fundraising beim Regionalverband der Johanniter-Unfall-Hilfe war nach fast sieben Jahre Arbeit beim Stadtjugendring dann doch kein Erfolg.

Hofmann ist zuversichtlich, dass alles klappt. Dass er klar kommt in neuer Umgebung, mit neuen Aufgaben, neuer Partnerschaft und als Papa. Fürs Töchterchen, das kommt, hat er schon jetzt das erste Kuscheltier gekauft, ein wolliges Plüschküken.

Von Vera König