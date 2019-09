Hannover

Demnach ist der Täter 1,70 bis 1,75 Meter groß und untersetzt. Zum Tatzeitpunkt hatte er dunkle, kurze Haare und trug einen Dreitagebart. Gekleidet war mit einem grauen T-Shirt mit weißen Punkten und einer kurzen Jeanshose. Auffällig: Der 33-Jährige flüchtete laut Polizei ohne Schuhe.

In der Nacht zum Sonntag war in einem Mehrfamilienhaus an der Vahrenwalder Straße ein Ehestreit zwischen dem Mann und seiner Ehefrau eskaliert. Schließlich stach der 33-Jährige mehrmals mit einem Messer auf seine Frau ein. Die 31-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. „Ihr Zustand ist weiter kritisch“, so Polizeisprecher Philipp Hasse am Montag.

Kinder müssen Tat mitansehen

Zum Zeitpunkt des Geschehens hielten sich auch Kinder in der Wohnung auf. Die 11- und 13-Jährigen haben zumindest das, was sich in den Räumen abgespielt hat, mitbekommen. Der Mann ist seit der Tat auf der Flucht. Da er die serbische Staatsbürgerschaft besitzt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in seine Heimat absetzen will. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecher Hasse, ohne auf ermittlungstaktische Details einzugehen.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen und insbesondere zum Aufenthaltsort des Ehemannes geben können, werden gebeten, sich unter 0511/109 55 55 bei der Polizei zu melden.

Von api