Bewusstloser auf Gleise gelegt: Verdächtige wieder frei

Hannover

Auf den ersten Blick stellt sich die Tat wie ein heimtückischer Mordversuch dar. Ein bewusstlos geschlagener Mann soll nach einer Prügelei gezielt auf die Straßenbahngleise gelegt worden sein. Doch der Vorfall, der sich am Samstagabend in Kirchrode bei einem Trinkgelage lettischer Leiharbeiter ereignete, lässt sich für die Ermittler nur mühsam rekonstruieren. „Es gibt bislang keinen dringenden Tatverdacht gegen eine bestimmte Person wegen eines bestimmten Delikts. Wir wissen nicht, wer hier was getan hat“, so Oberstaatsanwalt Thomas Klinge.

Die Ermittlungen laufen, kommen aber nicht zuletzt wegen Verständigungsproblemen mit den Beteiligten nur mühsam voran. Nur so viel ließ sich bislang zweifelsfrei klären: Das spätere Opfer (27) hatte mit zwei weiteren lettischen Landsleuten (33, 37) am Samstagabend in einer Wohnung an der Tiergartenstraße ordentlich Alkohol gebechert. Gegen 22 Uhr kippte offensichtlich die feucht-fröhliche Stimmung – der 27-Jährige geriet mit den beiden anderen Männern in Streit, der schließlich in einer Schlägerei gipfelte, bei der das Opfer offenbar K. O. ging.

Wer hat das Opfer auf die Straßen gezogen?

Was dann genau passierte, gibt den Ermittlern noch Rätsel auf. Ein Taxifahrer, der die Polizei alarmiert hatte, sagte zwar aus, der 27-Jährige wäre auf die Straße – offenbar direkt auf die Gleise – gezerrt worden. Näher beschreiben konnte er den oder die Täter allerdings nicht. „Ob es sich um die beiden Männer handelt, mit der das Opfer vorher in Streit geraten war, wissen wir nicht“, sagt Klinge. Momentan sei nicht einmal zweifelsfrei erwiesen, dass der Mann gezielt auf den Gleisen abgelegt wurde. Mehr als ein Körperverletzungs-Delikt könne daher bislang noch nicht nachgewiesen werden.

Die Polizei hatte den hilflosen 27-Jährigen kurz vor einer heranfahrenden Straßenbahn in Sicherheit gebracht. Eine erste Vernehmung der beiden lettischen Schläger gestaltete sich wegen der Sprachbarriere schwierig. Das Opfer, das mit Kopfverletzungen im Krankenhaus liegt, wurde bis Montagmittag noch gar nicht vernommen. Wie viele Personen neben den drei identifizierten Männern noch in der Wohnung waren oder anderweitig an der Tat beteiligt waren, ist unklar. „Wir müssen noch eine Reihe weiterer Zeugen befragen, die hoffentlich dazu beitragen, den Hergang aufzuklären“, so der Oberstaatsanwalt. Die beiden Tatverdächtigen habe man daher erst einmal wieder freilassen müssen.

Von André Pichiri