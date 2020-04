Bewusstlosen auf Bahngleise gelegt: Prozessbeginn am Landgericht Hannover

Hannover

Ein Mann wird bewusstlos geschlagen und anschließend auf Stadtbahngleise gelegt. Das Ziel: Die Spuren der Körperverletzung vertuschen. Es klingt wie in einem Kriminalfall aus dem Fernsehen, geschah aber genau so im Oktober des vergangenen Jahres. Seit Dienstag müssen sich zwei mutmaßliche Täter (37, 34) vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Laut Anklage haben die beiden lettischen Staatsangehörigen im Oktober des vergangenen Jahres in einer Gastarbeiterwohnung in der Tiergartenstraße (Kirchrode) mit mehreren Personen gefeiert und reichlich Alkohol konsumiert. Der Tattag war gleichzeitig auch der Geburtstag des älteren Angeklagten. Ob das auch der Anlass für die Feier war, ist unklar. Zwischen 22.00 und 22.22 Uhr kam es schließlich zum Streit zwischen den beiden mutmaßlichen Tätern und dem späteren Opfer, ebenfalls ein lettischer Staatsbürger.

Anzeige

Opfer sollte absichtlich getötet werden

Dabei sollen die Angeklagten so massiv auf den Kopf des etwa zehn Jahre jüngeren Mannes eingeschlagen haben, dass dieser das Bewusstsein verlor. Der 37-jährige Angeklagte soll den bewusstlosen Mann anschließend auf die Straßenbahngleise in Höhe der Tiergartenstraße 23 und 24 gelegt haben. Das Opfer sollte in Absicht getötet und so die Körperverletzungstat verdeckt werden, heißt es in der Anklageschrift.

Das Medieninteresse beim Prozessauftakt war groß. Der zweite Angeklagte sitzt nicht in Untersuchungshaft. Quelle: Behrens

Durch das Schleifen über den Boden erlitt der Mann, neben den Kopfverletzungen durch die Schläge, zusätzliche Schürfwunden am Rücken und Kopf.

Rettung in letzter Sekunde

Ein Taxifahrer beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Geschädigten von den Gleisen ziehen und eine heranfahrende Stadtbahn der Linie 5 grade noch rechtzeitig stoppen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Dem 37-Jährigen werden gefährliche Körperverletzung und versuchter Mord vorgeworfen, er sitzt seit dem 23. Oktober in Untersuchungshaft. Sein Landsmann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Seine Rechtsanwältin kündigte bereits an, dass es von ihrem Mandanten eine Einlassung geben werde. Der Prozess wird am 24. April fortgesetzt.

Lesen Sie auch: Bewusstloser auf Gleise gelegt: Verdächtige wieder frei

Von Cecelia Spohn