Bewusstlosen auf Bahngleise gelegt: 37-Jähriger sitzt wegen versuchten Mordes in U-Haft

Hannover

Der Fall hatte im Oktober für Aufsehen gesorgt. Ein 27-Jähriger war in Kirchrode bewusstlos auf die Bahnschienen gelegt worden. Nun hat sich der Tatverdacht erhärtet, dass ein 37-Jähriger das hilflose Opfer vorsätzlich dort hingeschleppt hat, um ihn von einer Straßenbahn überrollen zu lassen. Wegen versuchten Mordes sitzt der Mann nun in U-Haft.

Rückblick: Ein Trinkgelage war am Abend des 11. Oktober in der Tiergartenstraße ( Kirchrode) völlig aus dem Ruder gelaufen. In einer Unterkunft für osteuropäische Handwerker war das spätere Opfer, ein 27-jähriger Lette, mit zwei Landsleuten (37, 33) aneinandergeraten. Der Streit gipfelte in einer Schlägerei, bei der der 27-Jährige so heftig geschlagen wurde, dass er das Bewusstsein verlor. Ein Taxifahrer beobachtete, wie das Opfer an Tiergartenstraße anschließend auf die Schienen geschleppt wurde und rief die Polizei. Gerade noch rechtzeitig konnte der Mann vor einer heranfahrenden Bahn in Sicherheit gebracht werden.

Opfer sollte „aus dem Weg geräumt“ werden

Unmittelbar nach der Tat hatte die Polizei den 37-Jährigen und den 31-Jährigen festgenommen. Weil der Taxifahrer die beiden Schläger allerdings nicht zweifelsfrei identifizieren konnte, mussten sie aus Mangel an Beweisen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittelungen gingen jedoch weiter und führten nun zur erneuten Festnahme des 37-Jährigen. „Nachdem wir zahlreiche Zeugen befragt haben, hat sich der Verdacht verfestigt, dass er das Opfer tatsächlich mit der Absicht auf die Schienen gelegt hat, es von einer Straßenbahn überrollen zu lassen“, so Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. „Um die vorangegangen Körperverletzungen zu verdecken, sollte das Opfer auf diese Weise auf dem Weg geräumt werden.“ Somit sei auch das Mordmerkmal erfüllt, eine Straftat vertuschen zu wollen. Zunächst war die Tat noch als versuchter Totschlag eingestuft worden.

Verdächtiger schweigt

Der Verdächtige hat sich laut Staatsanwaltschaft noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er sitzt bis auf Weiteres in U-Haft und muss nun mit einer Anklage wegen versuchten Mordes rechnen. „Noch nicht ganz raus aus den Ermittlungen“ ist laut Oberstaatsanwalt Klinge der zweite Schläge. Es gebe aber keine Hinweise, dass der 33-Jährige an der Tat an den Gleisen direkt beteiligt war. „Deshalb ermitteln wir gegen ihn bislang nur wegen gefährlicher Körperverletzung.“

Von André Pichiri