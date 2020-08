Hannover

Die Stadt Hannover verliert weiter Einwohner. Der Trend des Vorjahres setzt sich fort. Die Bevölkerungszahl ist im zweiten Quartal spürbar gesunken – seit Ende März 2020 um 2711. Damit haben laut Statistiken der Region noch 540.360 Personen ihren Hauptwohnsitz in der Stadt. Ende 2018 lag diese Zahl noch bei 545.107. Das entspricht einem Rückgang von knapp einem Prozent.

Seit 2008 war die Bevölkerungszahl kontinuierlich angestiegen. Damals lebten 509.468 Menschen in der Stadt. 2019 brachte dann erstmals einen Einbruch. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Einwohnerzahl um 1800 Personen. Das lag vor allem an einem Minus in den ersten drei Quartalen 2019, die auch ein Anstieg der Bevölkerung im vierten Quartal nicht wettmachen konnte.

Politik: Flucht aus Hannover wegen zu hoher Mieten

In der Politik sorgte der Rückgang der Bevölkerung für Alarmstimmung. Selbst die SPD räumte ein, dass einige Bürger wohl Hannover wegen zu hoher Mieten verlassen haben. Am Wohnungsbau wollen die Genossen deshalb festhalten. Die CDU hatte kritisiert, dass vor allem junge Familien sich das Wohnen in Hannover nicht mehr leisten könnten.

Die Stadt versicherte, dass sie trotz rückläufiger Bevölkerungszahl an ihren Programmen für den Bau von Wohnungen, aber auch Kitas und Schulen keine Abstriche machen wolle. Sie sieht wegen des jahrelang anhaltenden Bevölkerungswachstums Nachholbedarf.

Hannover : Rückgang, weil Anträge liegen blieben?

Zumindest teilweise wird der deutliche Rückgang im zweiten Quartal in Hannover allerdings wohl auch auf die Corona-Krise zurückzuführen sein. Die Stadt geht davon aus, dass „noch nicht bearbeitete Anmeldungen zu einer Unterschätzung der Bevölkerungszahlen führen“.

Der Rückgang der Bevölkerung in Hannover schlägt voll auf die Region durch. Die Entwicklung in den Umlandkommunen kann das Schrumpfen im Zentrum nicht kompensieren. In der gesamten Region sank die Bevölkerungszahl im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 2562 Personen. Das Umland verzeichnete also nur ein leichtes Plus bei der Bevölkerungszahl in Höhe von 149. Insgesamt leben in der Region Hannover aktuell noch 1176.406 Personen. Wegen der von der Corona-Pandemie verursachten Unwägbarkeiten seien diese Daten jedoch „mit Vorsicht zu betrachten“, teilt die Region mit.

Immerhin 10 der 21 Städte und Gemeinde verzeichneten jedoch ein Plus. Den höchsten Zuwachs vermeldete Neustadt am Rübenberge, das 132 neue Einwohner gewann. Das entspricht einem Plus von 0,29 Prozentpunkten.

Von Christian Bohnenkamp